Чергова пресконференція російського президента не обійшлася без згадок України і Леніна.

Президент РФ Володимир Путін вкотре намагався обґрунтувати окупацію українських територій і поширював тези про "держпереворот".

Про це йшлося під час великої щорічної прес-конференції у Москві, яку транслювали російські телеканали.

Путін вкотре повторив твердження російської державної пропаганди про нібито "держпереворот" в Україні у 2014 році, але не сказав про те, що РФ постійно втручалася у внутрішні справи України, особливо в період президентства Віктора Януковича.

"Загострення почалося у 2014 році. Досі, попри те, що Радянський Союз припинив існування, частина історичних російських територій з населенням історичної Росії опинилась за межами Російської Федерації, насамперед в Україні. Ми ж із цим змирилися, нормально до цього поставилися, більш того, сприяли становленню нових держав", - заявив Путін.

Читайте такожВ ЄС готові не допустити повторення вторгнення РФ в Україну, як це було з КримомВін додав, що РФ працювала і готова була працювати з усіма урядами, якої б зовнішньополітичної орієнтації вони не дотримувалися.

Окупацію українських територій Путін вкотре намагався обґрунтувати шляхом спотворення історії та за допомогою брехливої пропаганди. Зокрема, він вважає, що у складі України є "історичні російські території".

"Після цього виник Крим. А як ми могли відмовити Севастополю та Криму, людям, які там проживають, взяти їх під свій захист та крило. Неможливо. Просто нас поставили в ситуацію, коли ми не могли вчинити інакше. Або що, ми повинні були зовсім безвольно дивитися на те, що відбуватися на південному сході, на Донбасі, який спочатку навіть при організації Радянського Союзу в 1922-24 роках не мислив себе інакше, як частиною Росії, але його туди Ленін із товаришами заштовхали силою, спочатку вирішили взяти до Росії, а потім сказали, треба перешити, і перешили. Створили країну, яка раніше ніколи не існувала... Засунули туди історичні території із народом, якого ніхто не питав про те, як і де він хоче жити", - заявив Путін.

"Але гаразд, це сталося, але ми були змушені щось робити у 2014 році. І так виникла криза, яка сьогодні розвивається", - вважає Путін.

Довідка УНІАН. Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових та організувавши у березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% мешканців півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року у Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму та Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму та запровадили санкції проти Росії.

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