Президент Російської Федерації Володимир Путін скликає позачергове засідання Ради Безпеки РФ. Тема засідання на цей час невідома.
Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає російський Інтерфакс.
"Це - велика Рада безпеки", - заявив Пєсков.
При цьому спікер Путіна вказав, що засідання Радбезу РФ нерегулярне. Крім того, Пєсков відмовився озвучити тему цього засідання, пообіцявши повідомити пізніше.
За його словами, У Путіна на сьогодні заплановано кілька міжнародних телефонних розмов.
Загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну - що відомо
Росія восени 2021 року загострила ситуацію на українському кордоні – стягнула багато військових і техніки. У нашій країні і в західних державах заговорили про загрозу повномасштабного вторгнення.
В середині грудня МЗС РФ опублікувало проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки", в якому РФ, зокрема, запропонувало відмовитися від прийняття України в НАТО. Американська сторона висловилася проти того, щоб закривати перед Києвом двері в Альянс.
15 лютого 2022 року РФ стверджувала, що невідведення військ від кордонів України в місця постійної дислокації. У США і в НАТО таку інформацію не підтвердили.
Того ж дня Джо Байден сказав, що навколо української держави та Білорусі Росія має понад 150 тисяч військових, і війська перебувають у загрозливій позиції.