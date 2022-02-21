Дмитро Пєсков не озвучив тему засідання.

Президент Російської Федерації Володимир Путін скликає позачергове засідання Ради Безпеки РФ. Тема засідання на цей час невідома.

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає російський Інтерфакс.

"Це - велика Рада безпеки", - заявив Пєсков.

При цьому спікер Путіна вказав, що засідання Радбезу РФ нерегулярне. Крім того, Пєсков відмовився озвучити тему цього засідання, пообіцявши повідомити пізніше.

За його словами, У Путіна на сьогодні заплановано кілька міжнародних телефонних розмов.

Загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну - що відомо

Росія восени 2021 року загострила ситуацію на українському кордоні – стягнула багато військових і техніки. У нашій країні і в західних державах заговорили про загрозу повномасштабного вторгнення.

В середині грудня МЗС РФ опублікувало проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки", в якому РФ, зокрема, запропонувало відмовитися від прийняття України в НАТО. Американська сторона висловилася проти того, щоб закривати перед Києвом двері в Альянс.

15 лютого 2022 року РФ стверджувала, що невідведення військ від кордонів України в місця постійної дислокації. У США і в НАТО таку інформацію не підтвердили.

Того ж дня Джо Байден сказав, що навколо української держави та Білорусі Росія має понад 150 тисяч військових, і війська перебувають у загрозливій позиції.

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