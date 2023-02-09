За словами держсекретаря США, Володимир Путін продовжує вимагати змиритися із захопленням українських територій Росією і не проявляє інтересу до дипломатичного завершення війни.

Російські окупанти несуть приголомшливі втрати на полі бою в Україні. Ця війна залишається стратегічним провалом для російського диктатора Володимира Путіна.

Кремлівському ватажкові не вдалося ні захопити Україну, ні зломити волю українців. Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен в ході спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Війна проти України продовжує залишатися стратегічним провалом президента Путіна. Йому не вдалося повалити демократично обраний уряд України, включити Україну до складу Росії або зламати волю її народу. Він програв бої за Київ, за Харків, за Херсон. Його армія несе приголомшливі втрати на полі бою, і йому не вдалося послабити НАТО", - сказав Блінкен.

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За словами держсекретаря США, Путін продовжує вимагати змиритися із захопленням українських територій Росією і не проявляє інтересу до дипломатичного завершення війни.

"Як сказав президент України Володимир Зеленський, дипломатія - це єдиний спосіб остаточно покласти край агресивній війні Росії і прокласти шлях до справедливого й міцного миру. Але очевидно, що Путін зараз не проявляє щирого інтересу до дипломатії. Ось що він сказав усього кілька тижнів тому: "Доти, поки Україна не прийме "нові територіальні реалії", нема про що навіть говорити". Іншими словами, Україна і світ повинні якимось чином змиритися із захопленням земель Путіним. Але це має стати нездійсненною ідеєю для кожної країни в світі, яка піклується про Статут ООН і збереження міжнародного миру і безпеки", - заявив Блінкен.

Він також наголосив на важливості збереження та збільшення підтримки України в її боротьбі з російською агресією.

"Зараз, коли ми наближаємося до однорічної позначки з тих пір, як президент Путін почав свою жорстоку війну проти України, дуже важливо, щоб ми зберегли і збільшили цю підтримку... Сьогодні ми зосередилися на кроках, які можемо зробити, щоб забезпечити Україні допомогу в галузі безпеки, необхідну їй для захисту своєї території від російської агресії", - сказав голова Держдепу США.

Він також зазначив, що найкращим способом прискорити перспективи реалізації справжньої дипломатії стане перевага України на полі бою. "Це допоможе гарантувати, що в України буде найсильніша рука, щоб грати за столом переговорів, коли до них дійде справа", - додав Блінкен.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Окупаційні війська увійшли в Київську область, наблизившись до столиці з півночі, захопили Херсон (єдиний обласний центр, який був окупований) і території деяких інших областей. Проте вже наприкінці березня українські військові вибили окупантів із північних регіонів країни, у вересні звільнили більшу частину Харківської області, а в листопаді видавили росіян із Херсона та правобережжя регіону.

Станом на 9 лютого загальні втрати серед особового складу росіян за час повномасштабного вторгнення перевищили позначку в 135 тисяч солдатів. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 910 окупантів.

Екс-депутат Держдуми Геннадій Гудков назвав відразу три причини, за якими Путін розв'язав війну проти України: він хотів поліпшити свій політичний рейтинг, знищити хороше життя українців, а також помститися за революцію в 2014 році. А в розвідці Данії вважають, що на "божевільне" рішення Путіна напасти на Україну могли вплинути побічні ефекти від гормонального лікування.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що Путін хотів би залишити за собою території, окуповані до 24 лютого 2022 року, щоб перевести війну в затяжний конфлікт.

Раніше агентство Fitch Ratings констатувало, що стратегічна перевага виявилася на боці України. Разом із тим, експерти не бачать вирішальної військової переваги у Києва чи Москви, що може перетворити війну на затяжний конфлікт.

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