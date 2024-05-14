Пєсков заявив, що Патрушев на посаді помічника президента РФ залишається публічною особою і може продовжувати давати коментарі засобам масової інформації.

Президент РФ Володимир Путін призначив екс-секретаря Ради безпеки Миколу Патрушева і губернатора Тульської області Олексія Дюміна своїми помічниками в адміністрацію президента.

Підвищення отримав помічник президента Максим Орєшкін, він став заступником керівника адміністрації президента.

Сергій Кирієнко, Олексій Громов і Дмитро Козак зберегли посади заступників глави адміністрації президента, керувати нею продовжить Антон Вайно.

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Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков розповів, які функції будуть в адміністрації президента у тих, хто отримав нові призначення.

Дюмін в адміністрації куруватиме питання ОПК, спорту і займатиметься Держрадою. Патрушев куруватиме питання кораблебудування, але будуть й інші функції, повідомив Пєсков.

Він додав, що Патрушев на посаді помічника президента РФ залишається публічною особою і може продовжувати давати коментарі засобам масової інформації.

Орєшкін, який став заступником керівника АП, продовжить займатися питаннями економіки, також курируватиме транспорт. Підвищення Орєшкіна (який був помічником президента) Пєсков пов'язав зі зростаючим значенням економіки і необхідністю координації з кабміном.

Патрушев змінив Путіна на посаді глави ФСБ 1999 року, і відтоді його вважають частиною найближчого оточення президента й одним з ідеологів агресивного конфлікту в Україні.

Патрушева разом із Шойгу Путін може вважати відповідальними за провали двох перших років війни, вказували опитані "МО" експерти.

Дюмін пройшов кар'єрний шлях, що включав у себе службу у ФСО і СБП, де він дослужився до заступника начальника управління, потім командував Силами спеціальних операцій у період Кримської весни, потім його призначили начальником Головного штабу Сухопутних військ, а потім він врешті-решт став губернатором Тульської області.

"Питання про те, які сфери отримають під свою опіку Патрушев і Дюмін, - прокоментував "МО" ці призначення політолог Аббас Галлямов. - Помічник - це така посада, яка може передбачати серйозний вплив, а може означати почесну пенсію".

Звільнення Патрушева

12 травня Володимир Путін запропонував призначити Андрія Білоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу. Натомість Сергій Шойгу очолює російське Міноборони з 2012 року. Тепер Шойгу стане секретарем Радбезу РФ замість Миколи Патрушева.

Відсторонення Миколи Патрушева з посади секретаря Ради безпеки Росії є "дивовижним". Про це заявив колишній глава британської секретної розвідувальної служби МІ-6 Крістофер Стіл.

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