Це сталося після того, як Шредера позбавили бюро у бундестазі за держкошт і співробітників.

Пропутінський лобіст, екс-канцлер ФРН Герхард Шредер покидає раду директорів "Роснафту".

Про це інформує російський Интерфакс.

"Шредер повідомив про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів "Роснафти", - пише агентство.

Це сталося після того, як Шредера позбавили бюро у бундестазі за держкошт і співробітників.

Відповідний запит подали представники правлячої у Німеччині коаліції.

Як писав УНІАН, депутати Європарламенту пропонували внести Шредера у санкційний список ЄС, якщо він не відмовиться від російських грошей.

Проте канцлер Німеччини Олаф Шольц саботував рішення, заявивши, що покарання для політика за лобіювання російських інтересів протягом багатьох років не повинно бути.

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