Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер є членом правління російської державної нафтової компанії "Роснєфть" і не шкодує про свою політику стосовно РФ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив заклик Європарламенту ввести санкції щодо Герхарда Шредера через його відмову звільнитися з керівних посад у російських енергетичних компаніях.

Про це він сказав під час прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, пише Politico.

За словами Шольца, рішення німецького парламенту цього тижня позбавити Шредера його оплачуваного платниками податків офісного приміщення в Берліні було "послідовним і правильним", і воно буде реалізовано. Але Шольц підкреслив, що покарання для колишнього канцлера бути не повинно.

"Я не вважаю, що наразі щось інше потрібно. Було б найкраще, якби Герхард Шредер пішов у відставку зі своїх посад", – відповів Шольц.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 19 травня, Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає ЄС запровадити санкції на європейців, які все ще входять в ради директорів відомих російських фірм. Мова йде, зокрема, про російського лобіста Герхарда Шредера, а також колишнього глави МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка є членом наглядової ради "Роснєфть" і запам'яталася громадськості своїми танцями з Путіним.

Герхард Шредер є членом правління російської державної нафтової компанії "Роснєфть", заробляючи на ній, згідно з загальнодоступними даними, $600 тис. на рік. У лютому також був висунутий до складу ради директорів російського газового монополіста "Газпром".

Невдовзі після початку війни в Україні співробітники офісу Шредера в Берліні звільнилися на знак протесту проти його відмови піти зі своїх посад в російських компаніях.

Попри те, що колишній німецький канцлер зараз втратить своє офісне приміщення, він все ще отримуватиме щомісячну допомогу в розмірі 8300 євро.

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