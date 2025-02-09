Він висловив думку, що якщо авторитарний режим, яким би сильним він не здавався, все таки вдається розтрощити, то він тоді виявляється дуже крихким.

Боротьба за владу всередині Росії залишається можливою і зміни можуть відбутися раптово і жорстоко.

Таку думку в інтерв'ю The Sun висловив Ян Бжезинський, колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та політики НАТО. Він нагадав, що всі побачили, що сталося півтора року тому, коли найманці ПВК "Вагнера" повстали і пішли на Москву. "Але Путін дуже міцно тримає Росію", - констатував Бжезинський.

При цьому він висловив думку, що якщо авторитарний режим, яким би сильним він не здавався, все таки вдається розтрощити, то він тоді виявляється дуже крихким і швидко ламається.

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"Є переломний момент, і коли він настає, він зазвичай відбувається дуже швидко і дуже жорстоко", - пояснив політик.

Бжезинський також висловився про позицію президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні, зазначивши зміни після його переобрання. Політик зазначив, що раніше Трамп висловлював думку, що завершення війни в Україні - це справа європейських лідерів, а не США. Його риторика в той час стривожила європейських союзників, які побоювалися, що відхід США залишить Україну в небезпечній ситуації.

Але з моменту повернення в Білий дім Трамп, схоже, зайняв більш різку позицію проти Москви. "Він називає Росію противником. Він сказав, що не збирається кидати Україну", - зазначив Бжезинський.

Також, як сказав Бжезинський, Трамп попередив Росію, що якщо та не припинить цю війну і не сяде за стіл переговорів, він введе високі мита.

Політик поділився, що стривожений мінливістю позиції Трампа щодо України. "Я все ще трохи стурбований, але стежу за цим із певною часткою надії", - сказав він.

Чи можливий переворот у РФ

На початку повномасштабного вторгнення в Україну, багато хто говорив про ймовірний розпад РФ. Однак на думку міжнародних аналітиків, сценарій розвалу РФ малоймовірний.

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