Правляча коаліція відкрито конфліктує в питанні допомоги Україні, що робить Берлін легкою мішенню для російських операцій впливу.

Міжпартійна боротьба всередині правлячої коаліції Німеччини не є чимось новим, але публічний прояв цих розбіжностей створює враження розколу - і грає на руку Володимиру Путіну, пише Politico.

Зазначається, що головним предметом суперечки останніми днями й тижнями стала наполеглива відмова канцлера Олафа Шольца відправити в Україну ракети великої дальності Taurus, тоді як члени Партії зелених і Вільної демократичної партії (ВДП), партнерів Шольца по коаліції, рішуче виступають за відправку ракет.

"Ця ключова розбіжність останніми днями проявилася напрочуд публічно, створивши враження дисфункції та розколу, що не тільки підірвало спроби Європи продемонструвати рішучість у той час, коли підтримку США для України було поставлено під сумнів, а й зробило німецьке суспільство особливо легкою мішенню для російських операцій впливу", - ідеться в статті.

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Ні для кого не секрет, що Кремль прагне посіяти розбіжності в Європі та США. Однак останнім часом Шольц і його уряд особливо полегшили це завдання, відкрито висловлюючи свої страхи і розбіжності, пише Politico

Це допомагає пояснити, чому Кремль оприлюднив аудіозапис перехопленої онлайн-розмови між високопоставленими німецькими військовими, які обговорювали, як можуть бути використані ракети "Таурус", зокрема під час можливої атаки на Керченський міст, що дає змогу Путіну легко маніпулювати внутрішніми дебатами в Німеччині.

Крім того, зазначає видання, нездатність Шольца виступити єдиним фронтом допомоги Україні всередині свого уряду порушує питання про те, як він зможе допомогти виробити спільний курс серед європейських союзників.

Позиція Шольца щодо ракет "Таурус", схоже, є частиною ширшої політичної спроби зобразити себе "канцлером миру" - розважливим європейським лідером, який знає, як підтримати українців, уникаючи водночас ширшого конфлікту з росіянами.

Питання в тому, чи збережеться його уряд, коли він спробує слідувати цій лінії, тим паче, що найрізкіша критика цього підходу походить від його власних партнерів по коаліції, зазначає видання.

Конфлікт через постачання "Таурус" Україні

Київ уже тривалий час запитує у Берліна далекобійні ракети. Україна обіцяла використовувати їх тільки в межах своїх кордонів, однак канцлер Німеччини систематично відмовляє через побоювання, що українські війська завдадуть ударів по Росії.

Раніше фракція ХДС/ХСС повторно винесла на голосування це питання, закликавши уряд передати ЗСУ ракети в максимально можливому обсязі та без зволікань.

Нещодавно британський уряд запропонував Німеччині зробити круговий обмін: Берлін передасть свої ракети Лондону, і вони залишаться в Британії, а британці зможуть дати більше своїх власних ракет Україні. Глава МЗС Німеччини Анналіна Бербок підтримала ініціативу британців, нагадавши, що раніше подібні схеми кругового обміну вже застосовувалися.

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