Прем'єр Ізраїлю не залишився осторонь і відповів турецькому президенту.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про тверду підтримку палестинського угруповання ХАМАС і поставив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в один ряд з Адольфом Гітлером, Беніто Муссоліні та Йосипом Сталіним. Про це повідомляє турецьке інформагентство "Анадолу".

Турецький лідер звинуватив Ізраїль у загибелі 32 тисяч палестинців від початку поточної фази конфлікту в Газі. "Злочинами проти людяності, скоєними в секторі Газа, Нетаньяху і його команда приписали свої імена в один ряд з іменами Гітлера, Муссоліні і Сталіна, як нацисти нашого часу", - заявив він.

Водночас Ердоган повідомив, що з жовтня Туреччина відправила в Газу 40 тис. тонн гуманітарної допомоги через Єгипет. При цьому він наголосив, що Туреччина твердо підтримує палестинський рух ХАМАС і відкрито проводить з її лідерами обговорення на будь-які теми.

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На цю заяву турецького президента відреагував особисто прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

"Ізраїль, який дотримується законів війни, не терпітиме моральних проповідей від Ердогана, який підтримує вбивць і ґвалтівників із терористичної організації ХАМАС, заперечує вірменський Голокост, вбиває курдів у власній країні та переслідує противників режиму і журналістів", - написав він у своєму Твіттері.

Турецько-ізраїльські відносини

Як писав УНІАН, на тлі нової війни між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями в Газі Реджеп Ердоган зайняв жорстко пропалестинську позицію. Він уже кілька разів звинувачував Ізраїль у геноциді палестинців і порівнював ізраїльський уряд із нацистами.

При цьому бойовиків ХАМАС, які влаштували масову різанину цивільного населення Ізраїлю і вчинили масові зґвалтування ізраїльтянок під час вторгнення 7 жовтня, Ердоган називає "борцями опору".

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