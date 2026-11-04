'Очікуйте найгіршого': Sky News пояснив, що означають результати виборів у США

Трамп може посилити турбулентність у міжнародній політиці, вважають журналісти.

Президент США Дональд Трамп зараз спостерігає за приниженням на проміжних виборах і через це від нього можна очікувати найгіршого. Про це пише Sky News, відзначаючи, що міжнародна політика досі знаходиться в його руках і він може використати цей механізм на власну користь.

Видання відзначає, що через зміни в Конгресі, у Трампа почнуться проблеми всередині країни. Зокрема на нього чекатимуть розслідування, бюджетні обмеження та політичний глухий кут. Однак це все може призвести до того, що він посилить турбулентність на міжнародній арені, на яку в нього є більші повноваження.

"Стриманий та переслідуваний вдома, він залишиться вільним вигинатися та позувати за кордоном. І цього разу йому більше не треба турбуватися про вибори, не залишилося нічого, з чим можна було б боротися", – відзначає Sky News.

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Журналісти пишуть, що за два роки Трампу вдалося перевернути світ – стати на бік РФ, розпочати війну в Ірані та створити глобальну кризу в США. Тепер його партія заплатила ціну за ці дії. Втім, пише видання, навіть після результатів виборів Трамп навряд зрозуміє свої помилки, оскільки він не схильний до каяття чи докорів сумління. На думку журналістів, після виборів Трамп може лише посилити звинувачення в бік інших та подвоїти свої зусилля з дестабілізації світу.

Зокрема, вважає видання, Трамп може ще більше прагнути заключити більше мирних угод чи провести зустрічей з диктаторами, як от Кім Чен Ином, Путіним чи Сі Цзіньпіном. Також Трамп може ескалювати війну з Іраном чи почати нові конфлікти.

"Трамп намагатиметься всіма можливими способами прикрасити свою спадщину. Хто знає, на які ще авантюри можна вмовити цього пораненого та розгніваного президента? Політичні вороги Трампа на Капітолійському пагорбі спробують його приборкати. У нього будуть інші ідеї. Титанічна боротьба манить. Тримайтеся міцніше", – додає Sky News.

Вибори в США: що відомо

Нагадаємо, за підсумками проміжних виборів у США, республіканці зазнали нищівної поразки, втративши контроль над обома палатами Конгресу США. Ще перед виборами Трамп заявляв, що в разі перемоги демократів, він буде накладати вето на будь-які їхні законодавчі ініціативи. Однак після виборів, за даними Fox News, Трамп привітав демократів із перемогою та висловив надію на співпрацю з ними.

Серед республіканців, які програли вибори у своїх штатах, є зокрема Вікторія Спартц – конгресвумен українського походження, яка активно виступала проти надання допомоги Україні. Вона програла вибори в штаті Індіана, набравши 48,34% голосів проти 51,66% у її суперника демократа Джей Ді Форда.

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