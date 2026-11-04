Конгресвумен українського походження і противниця допомоги Україні Вікторія Спартц програла вибори

Спартц підтримувала антиукраїнські заяви президента США Дональда Трампа. Також вона відома і власними критичними заявами на адресу України.

Конгресвумен українського походження, республіканка Вікторія Спартц, програла вибори до Палати представників США в штаті Індіана демократу Джей Ді Форду.

Спартц програла демократу Джей Ді Форду з результатом 51,66% проти 48,34%.

Як пише The Hill, Форд, який є сенатором штату, випередив Спартц у боротьбі за місце в Палаті представників США. Зазначається, що результат став несподіванкою для спостерігачів, адже Спартц представляє округ, де традиційно виграють республіканці, і який до цього не вважали конкурентним для демократів.

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"Перемога Форда є серйозним тривожним сигналом для республіканців, які очікували, що ця ніч буде вдалою для демократів, але вважали, що їм вдасться здобути перемоги в округах, які традиційно вважаються оплотом республіканців, – написало видання.

Журналісти зауважили, що Форд стане першим за понад 30 років демократом від Індіани в Палаті представників.

Хто така Вікторія Спарц

Жінка народилася в Чернігівській області у 1978 році.

У 2024 році в Палаті представників вона проголосувала проти закону про допомогу американським союзникам, у якому для України передбачалось виділити $60 млрд.

Спартц підтримувала антиукраїнські заяви президента США Дональда Трампа. Також вона відома і власними критичними заявами на адресу України.

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