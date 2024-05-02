При цьому він зазначив, що його країна залишиться осторонь від збору цієї суми.

НАТО має намір виділити ще $100 млрд військової допомоги Україні. Це анонсував угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Міністр заявив, що мир видається дедалі віддаленішим у Європі. "Крім того, що НАТО хоче тісніше, ніж раніше, координувати постачання зброї в Україну і підготовку українських військових, тепер Альянс хоче влити у війну ще $100 млрд", - сказав Сіярто.

Він повідомив, що пропозиція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга була розглянута в першому читанні країнами-членами.

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"Ці $100 млрд мають бути зібрані за п'ять років, а це означає, що НАТО розраховує, що війна триватиме ще щонайменше п'ять років", - зазначив він.

"Ми знаємо..., що кожен день війни несе із собою ризик подальшого поширення бойових дій у часі та географії", - поділився думкою Сіярто.

Угорський міністр підтвердив, що позиція Угорщини, як і раніше, зрозуміла, згідно з якою на полі бою немає рішення, є тільки смерть і руйнування, і врегулювання можна досягти тільки шляхом переговорів. "У цій війні немає переможців і не може бути переможців, у цій війні є тільки переможені", - заявив він.

"Угорщина не бажає брати участь в операції НАТО з постачання зброї та навчання військових, уряд не бажає сприяти цьому форинтами платників податків", - додав міністр.

Сіярто заявив, що його країна найближчим часом відстоюватиме свою позицію залишитися осторонь від постачання зброї Україні та поза підготовкою українських солдатів. "А Угорщина, яка осторонь від поставок зброї, може не збирати ці $100 млрд і не відправляти їх на війну", - сказав він.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Влада Угорщини весь час намагається блокувати виділення допомоги Україні. Зокрема, раніше ця країна накладала вето на 50 млрд євро допомоги.

А 22 квітня міністр закордонних справ країни Петер Сійярто заявив, що Угорщина блокуватиме допомогу Євросоюзу для України в розмірі 2 млрд євро.

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