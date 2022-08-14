Россия начала дополнительные поставки газа в Венгрию.
После переговоров между Москвой и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в прошлом месяце, российский "Газпром" в пятницу начал поставлять больше газа, чем "уже согласовано в контракте", сообщил представитель министерства Тамаш Менцер.
По его словам, к концу августа в Венгрию по трубопроводу TurkStream будет поступать дополнительно 2,6 млн. кубометров в день. О дальнейших поставках в сентябре еще ведутся переговоры, пояснил Менцер.
Напомним, Германия, Венгрия и Италия начнут патрулировать воздушное пространство Балтии. Миссию по патрулированию возглавят четыре венгерских истребителя JAS-39, которые будут базироваться в Литве.
Еще четыре немецких Eurofighter будут вылетать с Эмари в Эстонии, итальянские Eurofighter будут базироваться в польском Мальборке.