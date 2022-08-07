Причинами є вплив пропозиції на енергетичний баланс та безпеку країн.

Польща та Угорщина у п’ятницю відмовились підтримувати пропозицію Європейської комісії скоротити споживання газу на 15% у зимовий період на тлі енергетичної кризи.

Про це пише Reuters.

Угорщина, яка веде переговори про закупівлю газу з Росії, була єдиною країною, яка виступила проти угоди минулого тижня та поставила під сумнів законність правил ЄС, які впливають на національний енергетичний баланс та енергетичну безпеку країни.

Польща також виступила проти ініціативи Єврокомісії, незважаючи на підтримку угоди минулого тижня. Польща назвала правову основу закону "дефектною" і заявила, що рішення, що впливають на енергетичний баланс країн-членів, повинні прийматися з одноголосним схваленням усіх країн.

Проте, два голоси проти не завадили ухваленню постанови про добровільне скорочення попиту на газ, яка потребувала підтримки лише 15 країн.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня Єврокомісія запропонувала країнам ЄС запровадити добровільне 15-відсоткове скорочення споживання газу на випадок припинення поставок російського палива до Європи.

15-відсоткове скорочення триватиме з 1 серпня по 31 березня наступного року і розраховуватиметься на основі середнього споживання кожної країни за той самий період протягом 2016-2021 років.

За даними ЗМІ, країни ЄС за графіком наповнюють газосховища, рівень заповненості яких повинен сягати 80%, але ціна є історично високою.