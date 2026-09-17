У Варшаві відповіли на погрози РФ про 'Польщу за 3 дні'

Росія вже не вперше погрожує Польщі ядерною зброєю. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, реагуючи на погрози помічника кремлівського диктатора Миколи Патрушева.
"Це вимір (ядерна зброя, – УНІАН), у якому Росія має перевагу. Але, як показав приклад України, їй складно використати цю перевагу. Якби Росія могла завершити цю війну ядерним шантажем, вона б уже це зробила", – сказав Сікорський.
Він додав, що російські генерали "вже 20 років погрожують ядерною війною" Польщі, а "кремлівські пропагандисти роблять це безперервно". Також він наголосив на тому, що в Кремлі мають розуміти, на що вони підуть в разі оголошення війни Варшаві.
"Радянські товариші, тепер росіяни, повинні бути свідомі щодо співвідношення сил. Вони також повинні розуміти, чим ризикують, коли погрожують нам", – додав Сікорський.
Обмін погрозами між РФ та Польщею
Нагадаємо, 11 вересня кремлівський диктатор Путін зробив низку погроз в бік України та Заходу. Він зокрема заявив, що введення європейських військ на територію України нібито означатиме війну Європи з Росією.
У відповідь на це Сікорський заявив, що Україна сама має вирішувати, які війська можуть знаходитися на її території. Також на тлі заяви Путіна, Сікорський закликав НАТО посилити військові навчання у Калінінградській області, щоб російська влада "не знала, чого чекати".
Пізніше Патрушев заявив, що Росія нібито може застосувати проти Польщі "весь арсенал" своїх сил і засобів у разі прямої війни. Також він заявив, що в такому випадку польська державність "припинить своє існування за два-три дні".