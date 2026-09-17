У Варшаві відповіли на погрози РФ про 'Польщу за 3 дні'

Якби РФ могла це зробити, вона б давно реалізувала б це, вважає Сікорський.

Росія вже не вперше погрожує Польщі ядерною зброєю. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, реагуючи на погрози помічника кремлівського диктатора Миколи Патрушева.

"Це вимір (ядерна зброя, – УНІАН), у якому Росія має перевагу. Але, як показав приклад України, їй складно використати цю перевагу. Якби Росія могла завершити цю війну ядерним шантажем, вона б уже це зробила", – сказав Сікорський.

Він додав, що російські генерали "вже 20 років погрожують ядерною війною" Польщі, а "кремлівські пропагандисти роблять це безперервно". Також він наголосив на тому, що в Кремлі мають розуміти, на що вони підуть в разі оголошення війни Варшаві.

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"Радянські товариші, тепер росіяни, повинні бути свідомі щодо співвідношення сил. Вони також повинні розуміти, чим ризикують, коли погрожують нам", – додав Сікорський.

Обмін погрозами між РФ та Польщею

Нагадаємо, 11 вересня кремлівський диктатор Путін зробив низку погроз в бік України та Заходу. Він зокрема заявив, що введення європейських військ на територію України нібито означатиме війну Європи з Росією.

У відповідь на це Сікорський заявив, що Україна сама має вирішувати, які війська можуть знаходитися на її території. Також на тлі заяви Путіна, Сікорський закликав НАТО посилити військові навчання у Калінінградській області, щоб російська влада "не знала, чого чекати".

Пізніше Патрушев заявив, що Росія нібито може застосувати проти Польщі "весь арсенал" своїх сил і засобів у разі прямої війни. Також він заявив, що в такому випадку польська державність "припинить своє існування за два-три дні".

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