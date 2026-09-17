Ризик випадкової ескалації з РФ швидко зростає, але Захід до цього не готовий, - CNN

Ще б кілька місяців тому провокації РФ змусили б НАТО застосувати 4 статтю.

РФ посилює свої провокації проти країн НАТО, діючи нижче рівня відкритої агресії. Але помилка, що призведе до різкої ескалації, можлива в будь-який момент. Про це пише Нік Патон, головний кореспондент CNN з питань міжнародної безпеки.

Він зазначає, що РФ активно нарощує провокації проти країн Заходу і кожен з цих інцидентів – удар по українському потягу біля кордону Польщі, БПЛА у Литві чи спроба вдарити по данському гелікоптеру, не є випадковими. На його думку, Москва прагне ескалації з НАТО з двох причин. Перша – прагнення змусити союзників зменшити підтримку України. А друга – перевірити "Статтю 5" НАТО про колективну оборону.

"Те, що відбувається зараз, лише кілька місяців тому активувало б статтю 4 НАТО. Тепер це стає майже щоденним явищем", – цитує автор європейського дипломата, який побажав бути анонімним. Він додав, що метою РФ є "відлякнути Європу від підтримки України" та "зіграти на страху ескалації".

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Автор відзначає, що Путін вдається до цієї тактики на тлі того, що мирна угода здається "більш ніж далекою". Оскільки РФ прагне захопити залишки Донбасу, а після цього, ймовірно, й більшої частини України. Крім того, РФ активно нарощує виробництво дешевих засобів ураження, таких як реактивні БПЛА чи дронів-ракет типу "Бандероль". Й одним з викликів для НАТО на тлі цього є необхідність донести до свого населення, наскільки великою загрозою є РФ, не викликаючи паніки, якої так хоче Москва.

"Це майже неможлива гра. Атака безпілотника, що майже пройшла повз німецький аеропорт, балістична ракета, що приземлилася на відкритій місцевості в Польщі, плани вбивства, про які йдеться в обвинувальних актах, висунутих у Південному окрузі Нью-Йорка. Список зростає з кінця літа, як і його потенційна смертельність та географічне поширення", – додає автор.

Він зазначає, що РФ краще адаптована до такої гри. Оскільки російський менталітет пристосований до нестабільної ескалації. Тоді як для НАТО це щось нове. І в певний момент, на думку автора, РФ дасть осічку й переступить межі дозволеного, змусивши НАТО відповісти. Він зазначає, що це не є безпрецедентним, оскільки свого часу в Сирії атака російських вагнерівців викликала відповідь від США.

"Але коли Росія зробить помилковий крок, стрибок у конфронтації, який вона спричинить, буде таким, до якого військові та громадськість НАТО не готові. Ймовірно, він стає все ближчим з кожним днем", – підсумовує автор.

Можлива війна між РФ та НАТО

Нагадаємо, на тлі зростання кількості провокацій, РФ також посилила й агресивні погрози в бік Заходу. Зокрема помічник президента РФ Микола Патрушев заявляв, що в разі війни з Польщею, Москва може застосувати проти Варшави "весь арсенал" своїх сил і засобів. Він також додав, що в такому разі "польська державність припинить своє існування за два-три дні".

Зазначимо, що під час однієї з провокацій, 15 вересня, російський фрегат обстріляв сигнальними ракетами один із гелікоптерів Збройних сил Данії. Інцидент стався під час планової фотозйомки російського фрегата, який перебував у міжнародних водах. На тлі цього, в Дані на розмову викликали посла РФ.

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