Євродепутат, у помічника якого пройшов обшук, заявив, що про такі дії нікого ніхто не попереджав.

В офісах Європарламенту в Брюсселі й Страсбурзі пройшли обшуки в рамках розслідування у справі про просування російсої пропаганди.

Як уточнила прокуратура Бельгії, обшуки пройшли на робочих місцях і в будинку співробітника Європарламенту, передає радіо Свобода. У повідомленні бельгійської прокуратури сказано, що особа, в якої пройшли обшуки, могла відігравати важливу роль у зв’язках деяких євродепутатів з виданням Voice of Europe, яке Євросоюз включив у санкційні списки за поширення кремлівських наративів і дезінформації про Україну. Тоді у редакції Voice of Europe звинувачення ЄС відкинули.

Євродепутат, у помічника якого пройшов обшук, заявив, що про такі дії нікого ніхто не попереджав. Він також заявив, що "не причетний до жодної так званої російської дезінформаційної операції".

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Російська пропаганда у Європі

Прокуратура Бельгії почала розслідування звинувачень у втручанні РФ у роботу Європарламенту після того, як чеська розвідка викрила шпигунську мережу, яка використовувала євродепутатів для поширення кремлівських наративів.

Як уточнив тоді речник міністра-координатора польських спецслужб Яцек Добжинський, спецслужби Польщі та Чехії викрили шпигунську мережу, яку фінансувала РФ.

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