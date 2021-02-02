Чоловік із шаблею поранив поліцейського в місті Нант у Франції.
Про це повідомляє місцева поліція у вівторок, 2 лютого.
Відомо, що правоохоронців викликали через подружню сварку. Коли вони прибули на місце, зловмисник поранив поліцейського в стегно і пах.
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"Наш патруль вступив у протистояння з надмірно збудженим суб'єктом, який був озброєний шаблею. Під час затримання один поліцейський отримав поранення стегна і паху", - сказано в повідомленні.
До звіту додається фотографія зброї, яка схожа на середньовічну шаблю з прорізами на клинку.
У свою чергу газета Figaro уточнює, що інцидент стався в суботу, а затриманий володар шаблі перебував під впливом наркотичних речовин. Сьогодні він постане перед судом.
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