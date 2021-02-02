Затриманий володар шаблі перебував під впливом наркотичних речовин.

Чоловік із шаблею поранив поліцейського в місті Нант у Франції.

Про це повідомляє місцева поліція у вівторок, 2 лютого.

Відомо, що правоохоронців викликали через подружню сварку. Коли вони прибули на місце, зловмисник поранив поліцейського в стегно і пах.

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"Наш патруль вступив у протистояння з надмірно збудженим суб'єктом, який був озброєний шаблею. Під час затримання один поліцейський отримав поранення стегна і паху", - сказано в повідомленні.

До звіту додається фотографія зброї, яка схожа на середньовічну шаблю з прорізами на клинку.

У свою чергу газета Figaro уточнює, що інцидент стався в суботу, а затриманий володар шаблі перебував під впливом наркотичних речовин. Сьогодні він постане перед судом.

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Автор: УНІАН