Ймовірно, те саме стосується літаків решти країн НАТО.

Росія систематично глушить сигнали GPS на рейсах військової авіації Великої Британії над Східною Європою. Від початку року зафіксовано кілька сотень таких випадків, пише The Telegraph.

Аналіз даних тисяч польотів показав, що понад чверть транспортних і спостережних польотів за перші чотири місяці 2024 року відбувалися в умовах перешкод в роботі GPS.

"Настільки невибіркове глушіння може загрожувати безпеці як військових, так і цивільних польотів, і, за словами експертів, демонструє масштаби втручання Росії в авіацію", – пише видання.

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Ян Петченік, речник моніторингового проекту Flight Radar 24, що відстежує усі офіційні польоти цивільної та військової авіації в світі, розповів The Telegraph, що глушіння GPS може створити значні труднощі для диспетчерів та пілотів у перевантаженому повітряному просторі поблизу зон конфлікту.

У березні такої атаки зазнав зокрема літак, яким з Польщі додому летів міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Джерело в оборонному відомстві тоді повідомило виданню, що глушіння GPS було "безпосередньо пов’язане з Путіним і нападом на Україну та делікатною ситуацією навколо Калінінграда".

Однак проблеми з роботою GPS-навігації у військових літаків НАТО спостерігаються не лише поблизу Калінінграда. В східному Середземномор'ї глушіння зазнають близько 40% рейсів.

Як зазначає The Telegraph, ймовірно, частину цих перешкод створює Ізраїль, який захищається від обстрілів ХАМАС зі зброї, яка покладається саме на GPS-наведення. Однак тут таки є і велика військова база росіян – у сусідній з Ізраїлем Сирії, і експерти кажуть, що деякі глушіння в регіоні походять саме звідти.

Російська гібридна агресія проти НАТО

Як писав УНІАН, в НАТО не знають як дати раду російським гібридним атакам, аби не залишити їх без відповіді, але й не спровокувати повномасштабний конфлікт.

Країни Балтії, Польща та Чехія висловлюють тривогу, що диверсії, а іноді й напади на людей зі смертельними наслідками, ймовірно спонсоровані Росією, становлять зростаючу загрозу для Європи та оборонного альянсу.

Лише за останні тижні в Європі сталося кілька інцидентів, в яких звинувачують Росію – глушіння сигналів GPS і зрив комерційного авіасполучення в Естонії, вбивство польського прикордонника, напад на російського політичного дисидента у Литві, хакерська атака на великі лікарні в Лондоні, кілька епізодів із підпалами в різних країнах НАТО.

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