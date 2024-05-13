Військові можуть бути винними в різкому збільшенні кількості випадків глушіння і спуфінгу, що зачіпають смартфони, літаки і кораблі

Цивільні рейси змушені розвертатися в повітрі через раптові проблеми з навігацією. Такими є наслідки сплеску маніпуляцій із навігаційними сигналами - сучасної GPS-війни, - які призвели до хаосу на трьох континентах.

Видання Financial Times пише, що за останні два десятиліття так звані GPS-глушіння і спуфінг були здебільшого прерогативою військових, які використовували їх для захисту важливих об'єктів від атак дронів чи ракет або для маскування своєї діяльності.

Але систематичне втручання збройних сил - особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та наступу Ізраїлю на ХАМАС у Газі - призвело до широкого поширення проблем і серед цивільного населення.

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Майже 40 мільйонів людей проживали в районах із ненадійними сигналами GPS протягом щонайменше половини останніх шести місяців. Сюди входять столиця Туреччини, ділянки чорноморського узбережжя, Синайський півострів Єгипту, кілька найбільших міст Іраку та кордони М'янми, яку роздирає війна.

Проблеми з GPS - чи є вина Росії

НАТО звинуватило Росію в перебоях у роботі ГНСС у значній частині Європи, зокрема у випадку, коли постраждав рейс із міністром оборони Великої Британії. Конфлікт на Близькому Сході також призвів до посилення маніпуляцій із GPS у цьому регіоні. Деякі світові лідери, зокрема російський лідер Володимир Путін, використовують мобільні глушилки для захисту під час подорожей.

Але фіктивні сигнали не розрізняють військові та цивільні пристрої. Раніше влада країн Балтії попередила про загрозу авіакатастрофи після того, як через збій ГНСС два рейси авіакомпанії Finnair були змушені розвернутися в повітрі.

Майже всі літаки оснащені альтернативними системами позиціонування, включно з інерціальною навігацією з використанням датчиків руху. Але перемикання на резервні системи підвищує ризик помилки.

Спуфінг страшніше, ніж просто втрата сигналу

Останніми місяцями спостерігається сплеск більш витонченої форми втручання в роботу ГНСС - так званого спуфінгу. У найпростішій формі, яку іноді використовують кораблі, що забирають незаконні вантажі, просто передають неправдивий сигнал про місцезнаходження. Така тактика зазвичай використовується для обходу санкцій або інших нормативних обмежень, наприклад, права на рибну ловлю.

Однак дедалі частіше спуфери без розбору спотворюють сигнали ГНСС прилеглих суден і літаків, передаючи неправдиві координати. Спуфінг вважається більш небезпечним, ніж глушіння, оскільки помилкові сигнали можуть обдурити системи виявлення, вбудовані в багато GPS-приймачів.

У квітні від спуфінгу постраждали 30 000 літаків. У деяких випадках екіпажі втратили всі навігаційні можливості.

Судноплавство меншою мірою залежить від GNSS-позиціонування. Але різке збільшення кількості спуфінгу в протоках навколо Чорного моря створює ризик зіткнень і розливу нафти.

"Привиди" та альтернатива GPS

Одна із загадок сучасної ГНСС-війни полягає в тому, чому в аеропортах часто з'являються фейкові кораблі та літаки. Деякі аналітики припускають, що це явище може бути спричинене спробами змусити безпілотники вимкнутися під час виявлення в захищеному повітряному просторі аеропорту; постраждалі літаки і судна можуть бути випадково спіймані цими широкомовними сигналами.

Наразі тривають роботи з пошуку альтернатив ГНСС, яка за своєю суттю вразлива, оскільки її сигнали передають у загальних частотних діапазонах, вони працюють на низьких рівнях.

Серед них - eLoran, наземна радіонавігаційна система. Ліцензії на використання цієї технології у Великій Британії були доступні з жовтня, але, за даними сайту Ofcom, була видана тільки одна. Серед інших пропозицій - позиціонування на основі аномалій у магнітному полі Землі.

Проблеми з GPS - останні новини

29 квітня керівники міністерств закордонних справ Латвії, Литви та Естонії заявили, що РФ глушить сигнали GPS у Балтійському морі. За їхніми даними, це може призвести до авіакатастрофи.

Пізніше глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія несе відповідальність за збої в роботі GPS-сигналу в регіоні Балтійського моря.

8 травня стало відомо, що МЗС Естонії викликало главу посольства Росії в Талліні, щоб висловити протест через глушіння GPS.

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