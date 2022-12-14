Голова транспортного комітету парламенту Каріма Деллі заявила, що Катар міг втрутитися у внутрішні обговорення угоди в парламенті.

Європарламент перевірить, чи намагався Катар неправомірно вплинути на ключову угоду про повітряний транспорт, яка дає авіалінії Qatar Airways необмежений доступ до ринку ЄС.

Як повідомляє Politico, голова транспортного комітету парламенту Каріма Деллі заявила, що Катар міг втрутитися у внутрішні обговорення угоди в парламенті.

"Враховуючи останні події, надання згоди на цю угоду на цьому етапі може бути складним, поки не буде встановлено, що умови були прозорими та неупередженими", — зазначила Деллі, уточнивши що Комітет буде працювати з внутрішніми розслідуваннями президента Європарламенту, розсекречуючи документи та заяви, "що стосуються Катару, якщо це буде потрібно".

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З точки зору потенційної відмови від ратифікації угоди, укладеної минулого року, вона додала, що Комітет має отримати вказівки від Європейської комісії "скоро повідомити нам про поточний процес ратифікації авіаційної угоди між ЄС і Катаром і повідомити нам, коли очікується початок процедури узгодження".

Переговори між ЄС та Катаром:

Авіаційні переговори між ЄС і Катаром зазнали жорсткої критики з боку європейських авіакомпаній, які побоювалися недобросовісної конкуренції з боку рейсів Qatar Airway в пункти призначення по всій Азії, а також прямих конкурентів Qatar Airways в Перській затоці, чиї сполучення з Європою залишаються обмеженими.

Угода замінює серію двосторонніх угод і представлялося як спосіб забезпечення чесної конкуренції і єдиних соціальних і трудових стандартів. Однак частина європейського авіаційного сектору засудила угоду.

Санкції проти Росії: ситуація в авіації

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну проти Росії почали вводити санкції, які прямо торкнулися й авіаційної галузі.

Так, ще в березні 2022 року авіаційні гіганти Boeing і Airbus зупинили роботу в Росії через вторгнення в Україну. Це призвело до нестачі у РФ запчастин для ремонту літаків.

Іноземні лізингодавці зажадали від російських авіакомпаній повернути орендовані літаки. Однак, Росія відмовилася це робити й, по суті, вкрала їх у власників після того, як Володимир Путін підписав закон, яким російським авіакомпаніям дозволив використовувати літаки іноземних лізингодавців, попри їх заборону.

Наприкінці березня найбільша лізингова компанія у світі AerCap подала проти РФ позов на 3,5 мільярда доларів за вкрадені літаки. А у квітні з'явилася інформація про те, що американська Air Lease спише літаки, які залишилися у РФ, більш ніж на $800 мільйонів.

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