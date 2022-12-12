Влада Греції заморозила майно та фінансові активи віце-президента Європарламенту Єви Кайлі та пов'язаних з нею осіб.
Як повідомляє Ekathimerini, Кайлі та ще трьом особам були пред'явлені звинувачення в Бельгії на тлі розслідування у справі про корупцію.
Рішення про заморожування активів було ухвалено главою грецького Управління по боротьбі з відмиванням коштів Хараламбосом Вурліотісом.
Заходи щодо заморожування активів повинні бути здійснені фінансовими установами та відповідними державними органами.
Затримання Кайлі:
9 грудня 2022 року стало відомо про те, що віце-президента Європарламенту Єву Кайлі затримали у справі про корупцію навколо чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі.
Бельгійська поліція провела обшук в будинку у Кайлі.
Раніше прокуратура Бельгії повідомила про проведення поліцією великої спецоперації, в ході якої були затримані чотири людини, включаючи колишнього євродепутата П'єра-Антоніо панцері та президента Міжнародної конфедерації профспілок Луку Вісентіні. У резиденції екс-депутата було знайдено 500 тисяч євро готівкою.
Чемпіонат світу стартував у Катарі 20 листопада. Фінальний матч відбудеться 18 грудня.
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