Міністри закордонних справ країн-членів НАТО розглянуть питання щодо нарощування Росією своїх сил біля рубежів Альянсу.

Російська Федерація посилила військову присутність біля кордонів країн НАТО у зв'язку з кризами у Білорусі та у Нагорному Карабаху.

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Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив під час онлайн-прес-конференції з нагоди дводенного засідання глав МЗС країн-членів Альянсу, яке відбудеться 1-2 грудня у Брюсселі.

Зокрема, міністри закордонних справ країн-членів НАТО розглянуть питання щодо нарощування Росією своїх сил біля рубежів Альянсу.

"Росія модернізує свій ядерний потенціал і створює нові ракети. Вона розміщує більше сил в регіонах по сусідству з нами від крайньої півночі до Сирії і Лівії. Ми також бачимо посилену російську присутність внаслідок криз у Білорусі і Нагорному Карабаху", - сказав Столтенберг.

У зв’язку з цим міністри обговорять, що можна зробити для реагування на військову діяльність РФ і для підтримання режиму контролю над озброєннями, в тому числі щодо зменшення кількості ядерних боєголовок, оскільки чинність договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь має завершитися у лютому.

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Автор: Віталій Саєнко