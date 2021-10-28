Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова назвала рішення Апеляційного суду Амстердама політичним.

Росія пригрозила припинити співпрацю з музеями Нідерландів через повернення Україні "скіфського золота".

Про це йдеться у відповіді прес-секретаря МЗС РФ Марії Захарової на запитання ЗМІ у зв'язку з рішенням Апеляційного суду Амстердама щодо експонатів виставки "Крим: золото і секрети Чорного моря".

"Вердикт Апеляційного суду Амстердама створює вкрай небезпечний прецедент, який підриває довіру між музейними спільнотами різних країн і ставить під питання подальші перспективи міжмузейного співробітництва, в т.ч. між Росією і Нідерландами", - заявила вона.

Захарова назвала рішення Апеляційного суду Амстердама політичним.

Читайте такожШмигаль розповів, де зберігатимуть "скіфське золото"Нагадаємо, 26 жовтня Апеляційний суд Амстердама прийняв рішення, що експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", відомі як "скіфське золото", мають бути повернуті Україні. Однак це рішення ще може бути оскаржене у Верховному суді Нідерландів.

"Скіфське золото": що відомо

14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення, яким колекцію "скіфського золота" мали повернути Україні, а не в окупований Росією Крим. Предметом спору була колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які було привезено для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі".

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

У Міністерстві культури РФ наполягали на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, закінчилася 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважалися незаконно вивезеними з України і підлягали поверненню.

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Автор: Денис Прядко