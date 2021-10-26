Зеленський подякував суду за справедливе рішення, а командам Мін'юсту, Міністерства закордонних справ та Мінкульту за результат.

Апеляційний суд Амстердаму повернув "Скіфське золото" Україні.

Про це президент Володимир Зеленський написав у Twitter. "Довгоочікувана перемога України у суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України", - йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував суду за справедливе рішення, а командам Мін'юсту, Міністерства закордонних справ та Мінкульту за результат.

"Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення, згідно з яким колекція "скіфського золота" має бути повернена Україні, а не в окупований Росією Крим. Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які було привезено для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі".

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії.

МЗС Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, закінчилася 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

28 жовтня 2020 року Апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання України про відвід судді у спорі України і Росії про "скіфське золото", щодо неупередженості якого були сумніви.

Автор: Антоніна Доломанжи