Вперше їх помітили на початку цього місяця, 8 серпня.

Російські дрони, ймовірно, шпигували на території Німеччини. ЗМІ писали, що прокуратура Фленсбурга, міста на півночі країни, розпочала попереднє розслідування з приводу диверсійної діяльності, оскільки над критичною інфраструктурою ФРН помітили невідомі БПЛА.

Як пише Bild, дрони літали над хімічними заводами, СПГ-терміналом та непрацюючою атомною електростанцією у промисловій зоні в землі Шлезвіґ-Гольштейн.

Вперше їх помітили на початку цього місяця, 8 серпня, саме над АЕС. Пізніше було ще декілька випадків, останній з яких - 22 серпня. Вдалося виміряти швидкість одного з дронів - 100 км/год.

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Німецьке видання з посиланням на власні джерела стверджує, що ці розвідувальні дрони можуть належати РФ. Ймовірно, це бути БПЛА "Орлан-10", які в автономному режимі здатні долати відстані до 600 км. Місцем пуску могли бути російська судна у Північному морі.

Як пише Defence Express, відповідні інциденти мають стати приводом насторожитися й зайнятись хоча б мінімальним захистом критичної інфраструктури від дронів.

"З урахуванням - що такі спроби росіян цілком можуть бути спробою "промацати" слабкі місця з метою проведення розвідки над іншими об’єктами, у тому числі й оборонно-промислового комплексу Німеччини, а також відстеження маршрутів зброї, яка, наприклад, їде до України", - додали аналітики.

Російські шпигуни

На початку серпня The Times писав, що російські шпигуни можуть стежити за навчаннями українських бійців у Британії. Британських солдатів попередили, що російські шпигуни можуть літати на безпілотниках над британськими військовими базами з метою отримання інформації про українські війська.

WSJ зазначав, що Відень перетворився на центр російського шпигунства в Європі.

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