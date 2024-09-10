Цих чиновників затримали або вони перебувають під слідством за обвинуваченням у шахрайстві або корупції на тлі майбутньої зміни глави ФСБ.

За останні кілька тижнів у московських судах з'явився новий тип затриманих - генерали. Останній із них - заступник командувача Ленінградським військовим округом Валерій Мумінджанов, пише Le Monde.

Загалом за 5 місяців Слідчий комітет затримав або притягнув до відповідальності за шахрайство і корупцію щонайменше 10 генералів і чиновників Міністерства оборони.

"Корупція закладена в ДНК цього міністерства. Зараз саме час навести порядок, навіть якщо на практиці це мало що змінить", - вважає європейський експерт з російської армії.

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Ця хвиля арештів почалася відразу після переобрання Володимира Путіна 17 березня. Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі. Ці арешти, які деякі російські провідні Telegram-канали називають "чисткою", прискорилися після того, як 12 травня Кремль призначив нового міністра оборони. На Андрія Бєлоусова, економіста і математика за освітою, з репутацією жорсткої і чесної людини, але без військового досвіду, було покладено завдання навести порядок.

Щоразу, коли відбувається арешт, телефон Сергія Шойгу не замовкає. Один із найвірніших послідовників Володимира Путіна, він керував армією протягом 12 років, а потім був призначений секретарем Ради безпеки - почесна посада, з якої він безпорадно спостерігає за арештами колишніх друзів.

"Попри те, що Сергій Шойгу зберігає за собою цю офіційну роль, йому не вдається захистити колишніх соратників від арешту або отримати ключові призначення. Це може свідчити про зниження його політичного впливу та можливу зміну його особистих стосунків із президентом", - каже політологиня з паризького аналітичного центру R.Рolitik Тетяна Станова.

Ці арешти нагадують сталінські чистки.

"Але на відміну від радянського періоду, сьогодні немає ідеологічного забарвлення... Влада і ЗМІ задовольняються тим, що оголошують про серію окремих переслідувань, між якими немає жодного зв'язку, і, найголовніше, не намагаються знайти винних. Однак усіх їх призначив Сергій Шойгу. Однак схоже існує угода - жодного переслідування колишнього міністра, а натомість він дозволяє заарештовувати своїх протеже", - каже політолог із Російсько-Євразійського центру Карнегі в Берліні Катерина Шульман.

Ця нова хвиля судових розглядів щодо армійських генералів відбувається в той час, коли ФСБ очікує швидкого призначення нового директора замість 72-річного Олександра Бортнікова.

"Щоб перемогти у внутрішній боротьбі за спадкоємність, кожен клан повинен продемонструвати лояльність і ефективність... Звідси і гонка за арештом цих армійських генералів, яких легко спіймати, тому що їхній захисник тепер осторонь", - говорить один із російських військових експертів у Москві.

Арешт генералів у РФ

У РФ був затриманий Павло Попов - це вже третій заступник колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Попова підозрюють у шахрайстві.

Як повідомляє The Moscow Times, генерала Попова два місяці тому звільнили з посади. "Він 11 років був заступником міністра оборони і курирував систему Центрів управління оборони Росії. Справа про шахрайство, яку зараз розслідують, пов'язана з роботою парку "Патріот"... Попов збагачувався його коштом - організував постачання матеріальних цінностей собі коштом парку та примушував підрядників парку безоплатно виконувати роботи в себе в апартаментах", - ідеться в публікації.

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