У власності затриманого і його сім'ї є численні об'єкти нерухомості в престижних районах Москви.

У РФ затримано Павла Попова - це вже третій заступник колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Попова підозрюють у шахрайстві.

Як повідомляє The Moscow Times, генерала Попова два місяці тому звільнили з посади. "Він 11 років був заступником міністра оборони і керував системою Центрів управління оборони РФ. Справа про шахрайство, яку зараз розслідують, пов'язана з роботою парку "Патріот"... Попов збагачувався його коштом - організував постачання матеріальних цінностей собі коштом парку і примушував підрядників парку безоплатно виконувати роботи в себе в апартаментах", - ідеться в публікації.

The Moscow Times звертає увагу на те, що Попов тривалий час працював із Шойгу, з 1996 року обіймав керівні посади в МНС, у 2008-2013 роках був заступником Шойгу, який тоді очолював МНС.

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"Попов став четвертим затриманим генералом із команди Шойгу, і третім заступником міністра. До нього слідчі затримали Дмитра Булгакова за корупційні оборудки на 1,3 млрд руб. і Тимура Іванова за хабар у 1,2 млрд руб.", - пише ЗМІ.

Як повідомляє "Астра", за даними слідчого комітету РФ, у 2021-2024 роках Попов, відповідальний за розвиток, обслуговування і роботу парку "Патріот", збагачувався коштом цієї установи. Зокрема, діючи спільно з директором парку В'ячеславом Ахмедовим і заступником начальника Головного управління інноваційного розвитку Міноборони РФ Володимиром Шестеровим, яких раніше притягнуто до кримінальної відповідальності.

За даними СК РФ, Попов організував виконання будівельних і ремонтних робіт, а також постачання різних матеріальних цінностей собі на заміську ділянку в Красногорському районі Підмосков'я за рахунок парку "Патріот". Також через підлеглих він змушував керівників комерційних організацій, що мають договірні відносини з парком, виконувати будівельні роботи у себе на дачі.

"У власності Попова і його сім'ї - численні об'єкти нерухомості в престижних районах Москви, Московської області та Краснодарського краю вартістю понад 500 млн рублів, заявили в СК", - пише "Астра".

Відставка Шойгу

Після відставки міністра оборони РФ Сергія Шойгу в Росії відбулося кілька резонансних затримань високопоставлених військових. Серед них - колишній заступник глави Міноборони Тимур Іванов, начальник головного управління кадрів Міноборони Юрій Кузнєцов, начальник головного управління зв'язку Міноборони Вадим Шамарін, екскомандувач 58-ї армії Іван Попов. Також у справі про корупцію затримали колишнього заступника міністра оборони РФ Дмитра Булгакова.

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