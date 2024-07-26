Він перебуває у списку санкцій країн ЄС.

У Росії у справі про корупцію затримали колишнього заступника міністра оборони РФ Дмитра Булгакова. Це чергове гучне затримання високопоставленого військового чиновника в РФ.

У Слідчому комітеті Росії заявили, що генерала взято під варту. "Розслідується кримінальна справа корупційної спрямованості, в рамках якої Дмитру Булгакову, який обіймав у 2008-2022 роках посаду заступника міністра оборони Російської Федерації, обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. З фігурантом проводяться необхідні слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ з посиланням на Федеральну службу безпеки пишуть, що 69-річного генерала поміщено в СІЗО-2 ("Бутирка"). Булгаков пішов у відставку наприкінці вересня 2022 року, пізніше був призначений генінспектором Управління генеральних інспекторів Міноборони.

Відео дня

Арешти в Міноборони

Як відомо, після відставки російського міністра оборони Сергія Шойгу в Росії відбулося гучні затримання високопоставлених військових.

Так, затримали колишнього заступника голови Міноборони Тимура Іванова, начальника головного управління кадрів Міноборони Юрія Кузнєцова, начальника головного управління зв'язку Міноборони Вадима Шамаріна та екскомандувача 58-ї армії Івана Попова.

Вас також можуть зацікавити новини: