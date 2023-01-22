Росіяни вирішили перевірити своїх агентів і заодно зробити попередження Заходу, кажуть фахівці.

Кампанію з розсилки в Європі листів з бомбами наприкінці 2022 року здійснили представники ультраправого угруповання за завданням російських спецслужб. Про це пише The New York Times.

Так, іспанські слідчі провели розслідування за шістьма епізодами, коли листи-бомби були доставлені в посольство України, офіційну резиденцію прем'єр-міністра Педро Санчеса, посольство США та інші місця. Тоді ніхто не загинув, але легкі поранення отримав співробітник українського посольства.

"Американські та європейські офіційні особи вважають, що російські офіцери військової розвідки наказали групі бойовиків, яка дійсно базувалася в Росії, здійснити цю кампанію, головними цілями якої були прем'єр-міністр, Міністр оборони та іноземні дипломати, інші посадові особи", – пише видання.

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Стверджується, що слідство вийшло на угруповання "Російський імперський рух", яке має центр підготовки бойовиків в Санкт-Петербурзі і має в своєму розпорядженні мережу агентів і прихильників в Європі.

Влада США визнала це угруповання глобальною терористичною організацією і вважає, що воно пов'язане з російськими спецслужбами. Відзначається, що представники угруповання приїжджали в Іспанію, де місцева поліція зафіксувала їх контакти з місцевими ультраправими організаціями.

Європейські та американські офіційні особи, з якими поспілкувалися журналісти, стверджують, що цією акцією Кремль, ймовірно, показував Заходу, що РФ може влаштовувати теракти в країнах Європи, які допомагають Україні.

Крім того, це могла бути перевірка росіянами своїх "проксі-груп" на випадок, якщо Кремль вирішить використовувати їх, щоб влаштувати ескалацію.

"Це виглядає як попереджувальний постріл. Це Росія посилає сигнал про те, що вона готова використовувати терористів, щоб атакувати тилові райони Заходу", – заявив екс-координатор Держдепартаменту США по боротьбі з тероризмом Натан Сейлз.

Листи з погрозами в посольствах України

30 листопада посольство України в Іспанії отримало підозрілий лист. При спробі відкрити конверт стався невеликий вибух, в результаті якого співробітник посольства отримав незначні поранення.

Трохи пізніше стало відомо, що такі ж листи з бомбою були розіслані ще за кількома адресами в Іспанії.

Однак на цьому все не закінчилося. Протягом кількох наступних днів посольства України в інших країнах Європи почали отримувати закривавлені конверти з очима тварин всередині.