За його словами, якщо Україна буде готова до угоди, то її буде підписано вже в середу.

США готові підписати угоду з Україною щодо корисних копалин, однак Київ запропонував свої правки в документ. Про це повідомив американський міністр фінансів Скотт Бессент на пресконференції.

"Українці минулої ночі вирішили внести деякі зміни в останню хвилину. Ми впевнені, що вони переглянуть це", - сказав він.

За його словами, якщо Україна буде готова до угоди, то її буде підписано вже в середу. Також міністр зазначив, що з документу нічого не прибирали, і це та сама угода, яку обговорювали напередодні.

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Як підтверджує СNN, США готові підписати угоду з Україною щодо природних ресурсів, але Київ намагається переглянути умови.

Згідно з джерелом видання, знайомим із перебігом переговорів, Сполучені Штати готові підписати угоду з Україною про співпрацю у сфері природних ресурсів уже в середу. Однак це залежить від готовності Києва дотримуватися положень меморандуму про взаєморозуміння, підписаного минулого тижня.

За словами джерела, українська сторона намагається переглянути низку пунктів угоди, незважаючи на те, що фінальні технічні документи були узгоджені сторонами ще у вихідні. Ці документи, як стверджується, включають заходи щодо забезпечення прозорості та підзвітності.

Угода про корисні копалини - подробиці

Раніше газета The Financial Times писала, що США і Україна зіткнулися з останніми перешкодами перед підписанням угоди про мінеральні ресурси.

Перший віцепрем'єр України Юлія Свириденко вилетіла до Вашингтона, щоб підписати угоду з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Однак, за словами трьох джерел, знайомих із ситуацією, під час перельоту Свириденко до Вашингтона американська сторона попередила її: "або ви підписуєте всі документи, або повертаєтеся додому". США вимагають підписання як рамкової угоди, так і окремої угоди щодо інвестиційного фонду вже в середу.

До цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що "фінальні деталі" угоди все ще узгоджуються.

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