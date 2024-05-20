Відомо, що Румен Радев виступає проти військової допомоги Україні.

Президент Болгарії Румен Радев вважає, що перемога України у війні проти Росії є "неможливою", пише Euractiv.

"Кожен день, що триває ця війна, є катастрофічним для України, Росії та всіх нас. Це неминуче впливає на всі сторони конфлікту. Це неминуче впливає на всі вибори - і в Європі, і в США, і скрізь у світі. На цих і наступних виборах ми будемо обирати між війною і миром. Кожен громадянин зобов’язаний це розуміти", - наголосив він.

Коли журналіст запитав у лідера Болгарії, який сигнал було послано Європі через замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, Радев зауважив на повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

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"Неприйнятно представляти продовження війни і неможливу перемогу над Росією як єдине можливе рішення", - підкреслив болгарський президент.

На його думку, вкрай небезпечно є те, аби "конфлікт" між Росією та Україною поширився і в Європі.

"Спроба вбивства Фіцо радикально налаштованим фанатиком через його підтримку миру свідчить про вкорінену нетерпимість до інакомислення та ненависті. Багато політиків, партій та ЗМІ зробили свій внесок у це, зображуючи кожен інший голос як проросійський, що є вкрай несправедливим і призводить до всіх цих негативних наслідків", - вважає Радев.

Політик додав, якщо війну буде продовжено, то Україна стане "демографічно спустошеною країною з повністю зруйнованою інфраструктурою, промисловістю, виробництвом, і це матиме надзвичайно серйозні наслідки для всієї Європи".

Водночас президент закликав до політичних зусиль заради миру, а не постачання зброї.

"Зі зброєю, без зброї - ми йдемо до однакового результату. Ми повинні це усвідомити. Різниця буде в тисячах людських жертв і зруйнованій країні (Україні - ред.), за відновлення якої нам доведеться заплатити", - підсумував Радев.

Болгарія та Україна - останні новини

Як писав УНІАН, у червні Україна сподівається підписати угоду щодо купівлі двох ядерних реакторів російського виробництва, які знаходяться у Болгарії. Таким чином країна хоче компенсувати втрату доступу до окупованої Запорізької АЕС.

Також повідомлялось, що в березні Болгарія відправила в Україну першу партію військової допомоги, вартістю 87 000 євро. Зокрема йдеться про надання 100 бронетранспортерів.

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