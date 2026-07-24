В Румунії F-16 вперше збив дрон, який залетів у повітряний простір країни

Наразі встановлюються подробиці інциденту.

Вранці, 24 липня, пілот румунського літака F-16 збив невідомий безпілотник, який вторгся в повітряний простір країни. Про це на своїй сторінці в X повідомив президент країни Нікушор Дан.

"Ця територія була безлюдною, тому пілот зміг відкрити вогонь без будь-якого ризику. Наразі групи відповідних відомств обстежують місце події, щоб з’ясувати всі подробиці інциденту", – написав він.

Оновлено 13.00. Водночас Анатолій Храпчинський, офіцер резерву Повітряних сил Збройних сил України, директор з розвитку оборонного підприємства у коментарі УНІАН щодо цієї ситуації зауважив, що "в умовах активної тактики ударів по Одесі, вилітаючі дрони з нашої території, російські дрони, будуть в будь-якому випадку".

Відео дня

Так, додав він, в таких умовах наслідки для суміжних держав в будь-якому випадку можливі. І радше за все, це був російський "Шахед", адже цей регіон навіть не підпадає під застосування наших далекобійних дронів.

"Ми намагаємося все збивати, але ж у нас теж ресурс обмежений. Тому, відповідно, чи міг залетіти російський "Шахед" на територію Румунії - так, міг. Чи могло це статися за рахунок того, що вони працюють активно зараз по Одесі, - так могло", - підкреслив експерт.

Водночас він відзначив як позитивний той факт, що дрон було збито "умовно, поліцією НАТО у вигляді румунських пілотів на F-16".

Порушення повітряного простору європейських країн

Зазначимо, що це не вперше БПЛА порушують повітряний простір європейських країн. Зокрема раніше в аналітичному звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) повідомлялося про те, що дрони РФ могли протягом 18 місяців проводити скоординовану кампанію спостереження за ядерними об’єктами у низці країн-членів НАТО.

Зокрема відзначалося те, що російські дрони почували себе "безкарно" в повітряному просторі країн НАТО, оскільки держави не могли перехопити жоден з них.

Водночас у Литві раніше повідомили, що Вільнюс має інформацію щодо планів РФ атакувати інфраструктуру країни. Серед цілей, які називалися – енергетика та транспорт країни. Водночас інформації щодо того, коли і де саме відбудуться атаки – немає.

Вас також можуть зацікавити новини: