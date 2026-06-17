Україна зможе виробляти більше зброї: країни G7 домовилися надати ліцензії

Також на саміті G7 у Франції союзники пообіцяли Україні нові санкції проти Росії.

За підсумками саміту G7 у Франції лідери домовилися надати Україні ліцензії, які дозволять їй збільшити військове виробництво – паралельно з нарощуванням поставок засобів протиповітряної оборони, додаткових систем ППО та перехоплювачів.

"Ми високо оцінюємо стійкість України та її успіхи на полі бою в останні місяці й наголошуємо, що зараз формується новий імпульс", – йдеться у спільній заяві.

Лідери G7 також підтвердили зобов’язання посилити тиск на російську військову економіку.

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"Ми маємо намір посилити санкції, зокрема щодо нафтогазового сектору. Ми вважаємо цей момент сприятливим для вжиття додаткових заходів – оскільки президент США Дональд Трамп досяг угоди щодо відкриття Ормузької протоки, яку ми підтримуємо", – заявили лідери G7.

Інші новини про ліцензії на виробництво зброї

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський просив Трампа надати Україні ліцензії на виробництво антибалістичних ракет. "Дай Бог, цього разу нам вдасться отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем і ракет", – підкреслив президент України.

Крім того, ми також розповідали про те, що Україна працює з Європою над створенням власної антибалістичної системи. "Це абсолютно розумний шлях для збільшення нашої спільної сили", – додав Зеленський.

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