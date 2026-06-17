'Я тут бос': Трамп спізнився на засідання лідерів G7 (відео)

За даними ЗМІ, американський лідер майже на годину спізнився на зустріч лідерів "Великої сімки".

Лідери країн G7 під час саміту в Евіані у Франції продемонстрували єдину позицію щодо подальшої підтримки України та посилення тиску на Росію. На цьому тлі президент США Дональд Трамп привернув увагу гучною заявою про власну роль у міжнародних переговорах, пише Reuters.

За даними журналістів, Трамп майже на годину спізнився на засідання лідерів G7, присвячене питанням глобальної економічної безпеки. Згодом він зʼявився в залі і жартома сказав:

"Я тут бос".

Ця фраза викликала в залі сміх. Трамп підійшов до свого стільця, потиснувши руку президенту Франції Еммануелю Макрону.

Це засідання було закритим для преси, але Трамп запропонував журналістам, які були в залі перед початком зустрічі, залишитись.

"Хочете залишитися на засіданні? Я не проти", – сказав Трамп, звернувшись до камер.

Втім, французькі організатори негайно попросили представників ЗМІ вийти із зали.

Трамп на G7 - головні заяви

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Трамп закликав Росію піти на укладення мирної угоди та заявив про можливість відновлення застосування санкцій на продаж російської нафти.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що після консультацій між лідерами країн G7 та президентом США Дональдом Трампом з’явився "перший шанс на мир" у війні між Росією та Україною.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні розповів про те, що президент США Дональд Трамп на саміті лідерів "Великої сімки" демонстрував більш реалістичне розуміння ситуації щодо України.

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