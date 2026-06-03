Україна працює з Європою над створенням власної антибалістичної системи, – Зеленський

Це також збігається з пріоритетами США, зазначив президент.

Європі та Україні необхідно більш оперативно рухатися до створення власної антибалістичної системи. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте, передає кореспондент УНІАН.

"Ми вже співпрацюємо з кількома країнами – Францією, Норвегією, Німеччиною, Швецією, Данією, Італією та іншими партнерами – над створенням європейських протиракетних сил. Це дуже складний проєкт, але він вкрай необхідний", – сказав глава держави.

Він додав, що наразі Україна також говорить з адміністрацією Трампа щодо отримання ліцензії на виробництво Patriot або в Україні, або разом із партнерами по НАТО.

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"Це абсолютно здоровий шлях збільшити нашу спільну силу. Це збігається з наявним курсом Президента США на те, щоб Європа більше могла робити сама для свого захисту. Ми будемо і надалі на цьому зосереджені. Я вдячний усім партнерам, які допомагають доносити всі меседжі до Америки, що ми в Європі можемо виробляти те, що допоможе і Європі, і Америці", – додав Зеленський.

Власна антибалістика: що відомо

Раніше аналітики відзначали, що для створення антибалістики Україні необхідна кооперація з європейськими виробниками озброєння. Зазначалося, що в цьому випадку мова може йти не про створення системи з нуля, а про інтеграцію вже наявних систем.

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