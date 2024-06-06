На саміт прибуде зокрема віце-президент США, що є дуже високим рівнем представництва.

Позиція США та Китаю щодо участі в Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії, показує їхнє ставлення до підтримки України у війні проти Росії. Таку думку в коментарі журналістам висловив нардеп Олександр Мережко, голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, віце- президент Парламентської асамблеї Ради Європи.

Він не поділяє точку зору деяких аналітиків, що червневий саміт миру може завершитись з "нульовим результатом". "Я не згоден, тому, що сам факт проведення цього саміту миру це вже суттєва перемога, тому що вже 106 чи 107 держав і міжнародних організацій [підтвердили свою участь]. Це дуже важливо", - наголосив Мережко.

Він нагадав, що США на саміті миру представлятиме віце-президентка Камала Гарріс. "І це достатньо високий рівень представництва. Але для мене тут більш важливим є те, що [радник президента США з національної безпеки] Джейк Салліван [теж] бере участь", - наголосив Мережко.

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На думку депутата, Салліван має значний вплив в США, в тому числі він впливає на рішення президента США.

"І сам факт його присутності є досить вагомим навіть з точки зору прийняття рішень", - сказав Мережко.

За словами нардепа, він очікував, що Китай теж буде представлений на саміті "хоча б на низькому рівні".

"Але це (відмова від участі в саміті - УНІАН) вже говорить про ставлення Китаю. Ми бачимо, що Китай не є нейтральною державою. Вся риторика про мир, про переговори, що вони займають об’єктивну позицію - перекреслюється тим, що Китай досить суттєво допомагає Росії у відновленні ВПК. І Китай довів, що він на боці Росії. Треба виходити з цього факту і взяти до відома і діяти у відповідний спосіб", - додав він.

Голова "дипломатичного" комітету ВР нагадав, що українська формула миру налічує 10 пунктів, і кожна держава-учасниця саміту миру може зосередитись на тому, що її хвилює.

"Я розумію, що досягти широкого консенсусу буде складно по всіх 10 пунктах. Там є пункти пов’язані з відповідальністю Росії за агресію. Зрозуміло, що деякі країни глобального півдня можуть доволі обережно підходити до цього питання. Але водночас є питання, які хвилюють всіх, і там є широкий консенсус", - сказав Мережко.

За його словами, зокрема, питання ядерної безпеки є одним з важливих питань цього саміту. Широка підтримка цього пункту виб'є пропагандистські аргументи з рук Кремля, який займається ядерним шантажем.

Мережко зазначає, що всіх цікавлять також питання, які пов’язані з продовольчою безпекою, і повернення українських дітей, які були викрадені Росією.

"Зараз відбувається боротьба стосовно того, щодо скількох елементів з цієї формули миру вдасться досягти консенсусу", - наголосив він.

Байден не їде на саміт миру, Китай відмовився від участі взагалі

Як повідомляв УНІАН, в Офісі президента України вважають важливою новиною, що на саміт миру приїде віце-президент США Камала Гарріс.

Президент США Джо Байден особисто не братиме участі у Глобальному Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня неподалік швейцарського міста Люцерн.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначав, що попереду дві зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом - важливі питання підтримки України, зміцнення нашої оборони.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував владу Китаю за бойкот глобального саміту миру по Україні, який пройде у Швейцарії в середині червня.

Він заявив, що йому шкода, що Китай ухвалив рішення не їхати на саміт по Україні і назвав відмову Пекіна "сумною". Він висловив переконання, що такі дії Китаю відображають його ставлення до війни РФ проти України.

Столтенберг також різко розкритикував китайську владу за підтримку російської військової економіки з початку вторгнення в Україну.

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