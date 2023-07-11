Також у нього запланована зустріч з президентом Туреччини.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі.

Як пише Politico, про ці плани їм повідомив чиновник Білого дому і дві людини, знайомі з планом візиту американського президента до столиці Литви. Також він планує провести зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

За даними видання, Байден постарається переконати Зеленського в тому, що усунення низки бюрократичних перешкод і реформ на додаток до великих зобов'язань США і деяких союзників по НАТО в області безпеки - максимум, який Україна може отримати на саміті НАТО в цьому році.

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Як відомо, саміт буде проходити в столиці Литви 11-12 липня. Байден перед поїздкою відвідав Лондон, де зустрівся з королем і британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Володимира Зеленського запросили на зустріч, проте про його рішення відвідати саміт стало відомо тільки вчора. Він говорив, що не хоче їхати "заради розваги".

Нагадаємо, Україна неодноразово закликала союзників дати їй гарантії безпеки і запросити стати членом НАТО вже зараз. Однак днями Джо Байден заявив, що країна не готова до членства в Північноатлантичному Альянсі у розпал війни з Росією.

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