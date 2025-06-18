Саміт наступного тижня складатиметься тільки з однієї сесії тривалістю дві з половиною години.

Знаючи про нелюбов президента США Дональда Трампа до тривалих зустрічей, дипломати заявили, що зустріч у Гаазі наступного тижня складатиметься лише з одного засідання тривалістю дві з половиною години. Про це пише The Times.

"Короткий і приємний - такий план саміту НАТО наступного тижня, який буде адаптований до обмеженої концентрації уваги президента Трампа і необхідності уникати спалахів емоцій і помилок", - сказано в статті.

Зазначається, що альянс збереться в Гаазі наступного вівторка, щоб встановити нові амбітні цілі щодо оборонних витрат для національних урядів. Це буде коротка зустріч, щоб впоратися з Трампом, який непередбачуваний і нетерплячий щодо довгих бесід.

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Видання нагадує, що зазвичай формат саміту НАТО складається з трьох зустрічей, кожна з яких триває дві з половиною години і присвячена геополітиці та стратегії. Саміт наступного тижня складатиметься тільки з однієї сесії тривалістю дві з половиною години.

Комюніке саміту, в якому буде викладено цілі НАТО щодо витрат, складатиметься всього з п'яти абзаців на одному аркуші формату А4. Минулого року у Вашингтоні було ухвалено заяву з 44 абзаців, обсягом 5400 слів. Один із дипломатів сказав:

"Йдеться про те, щоб саміт був сфокусованим, коротким і лаконічним. Трамп може бути нетерплячим і, як він сам сказав, не здатний довго зосереджуватися на чомусь одному. Чим коротше, тим краще".

Зазначається, що генсек НАТО Марк Рютте має намір зосередити увагу на єдиному рішенні - збільшити витрати НАТО на оборону до 5%.

Чиновники і дипломати, які організовують зустріч, сподіваються зробити висновки із саміту G7, який відбувся минулими вихідними, коли Трамп поїхав до закінчення заходу, а потім обрушився з критикою на інших лідерів у соцмережах.

"Чи буде пізно вночі або рано вранці сенсаційне повідомлення в Truth Social, якщо він розсердиться на саміті?" - сказав один із дипломатів.

Також згідно з програмою саміту, Трамп не проводитиме пресконференцію з Рютте, як це прийнято. Рішення про витрати буде представлено як особистий тріумф Трампа після десятиліть нотацій американських президентів європейським союзникам.

Президент України Володимир Зеленський запрошений на саміт, але з дипломатичним пониженням у ранзі, щоб уникнути незручних зустрічей із Трампом. Хоча у Зеленського немає офіційної ролі і він не зустрічатиметься з лідерами НАТО, президент України візьме участь у вечері, яку у вівторок ввечері дасть король Нідерландів.

Саміт НАТО - деталі

Раніше Зеленський підтвердив, що Україна отримала запрошення на саміт НАТО в Гаазі.

У підсумковому комюніке саміту згадка України в декларації не планується, а Росію в документі знову назвуть довгостроковою загрозою. Також країни НАТО зобов'яжуться підняти витрати на оборону до 5% ВВП до 2032 року, але це зобов'язання може бути переглянуте у 2029-му. При цьому дипломати зазначають, що комюніке ще може змінитися в процесі редагування.

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