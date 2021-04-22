На зустрічі лідери країн-членів Альянсу планують ухвалити рішення щодо протидії агресивним діям РФ, тероризму, кібератакам, впливу кліматичних змін на безпеку та іншим викликам.

Саміт глав держав та урядів 30 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відбудеться 14 червня у Брюсселі.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Я радий оголосити, що наступний саміт лідерів союзників відбудеться 14 червня 2021 року у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі (Бельгія)", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що саміт стане унікальною можливістю для зміцнення НАТО як стійкого втілення зв'язку між Європою і Північною Америкою.

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Генсек повідомив, що на саміті планується ухвалення ґрунтовного й перспективного порядку денного Альянсу на період до 2030 року, аби «подолати виклики сьогоднішнього та завтрашнього дня: агресивних дій Росії, загрози тероризму, кібератак, нових і руйнівних технологій, впливу кліматичних змін на безпеку, а також зростання ролі Китаю».

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Автор: Віталій Саєнко