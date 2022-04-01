Грузинська сторона бере участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти російської держави, зазначила президент Грузії.

Грузія приєднується до всіх міжнародних санкцій, запроваджених проти Російської Федерації через широкомасштабну агресію проти України.

Грузинська сторона також підтримує всі міжнародні резолюції, які стосуються підтримки української держави, розповіла президент Грузії Саломе Зурабішвілі в ефірі каналу CNN.

"Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти РФ, і це дійсно вже щось значить для нашого фінансового сектора", - сказала очільниця держави.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано-вранці 24 лютого.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Суми, Чернігів, Херсон і Маріуполь.

Низка країн Заходу, зокрема США, держави-члени Європейського Союзу, Японія, Австралія, Нова Зеландія запровадили проти російської сторони нові санкції.

25 лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що його держава не приєднається до західних санкцій проти Росії - ні фінансових, ні економічних.

Президент України Володимир Зеленський вирішив відкликати посла нашої країни у Грузії Ігоря Долгова через відсутність результатів роботи у відстоюванні українських інтересів.

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