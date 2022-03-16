Через широкомасштабну агресію проти України РФ загрожує багаторічна ізоляція, зазначив президент України.

Президент Володимир Зеленський упевнений, що війна Російської Федерації проти України закінчиться ганьбою і бідністю.

Про це Зеленський сказав під час відеозвернення, опублікованого в соціальній мережі Facebook.

"Громадяни Росії! Будь-хто з вас, хто має доступ до правдивої інформації, вже міг усвідомити, чим закінчиться ця війна для вашої країни. Ганьбою і бідністю. Багаторічною ізоляцією. Дуже жорстокою репресивною системою, яка буде ставитися до громадян Росії точно так само нелюдяно, як до українців ставилися ви, окупанти. Від ваших дій залежить, що буде далі", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, війська Росії 24 лютого увірвалися в Україну. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Одесу, Херсон, Миколаїв та Маріуполь.

12 березня Володимир Зеленський сказав, що загинули 1 300 захисників України.

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