Техногігант засудив агресію РФ в Україні та оголосив про вихід з ринку.

Техногігант IBM виходити з ринку РФ. Компанія заявила, що більше не продає технології РФ і не співпрацює із російськими військовими організаціями.

Про це йдеться у блозі компанії.

У компанії заявили, що події в Україні не можна назвати "конфліктом". Росія розв'язала війну.

"Ми не продаємо технології у Росії, ми не ведемо справи з російськими військовими організаціями", - йдеться у прес-релізі компанії.

IBM також зазначила, що пожертвує певну суму на допомогу українцям.

IBM - один з найбільших у світі виробників та постачальників апаратного та програмного забезпечення, а також ІТ-сервісів та консалтингових послуг.

Компанія виробляє та продає апаратне та програмне забезпечення, послуги (хостинг, консалтинг) у сферах від мейнфреймів до нанотехнологій, а також посідає шосте місце у рейтингу найбільших компаній світу.

Вас також можуть зацікавити новини: