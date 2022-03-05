Техногігант IBM виходити з ринку РФ. Компанія заявила, що більше не продає технології РФ і не співпрацює із російськими військовими організаціями.
Про це йдеться у блозі компанії.
У компанії заявили, що події в Україні не можна назвати "конфліктом". Росія розв'язала війну.
"Ми не продаємо технології у Росії, ми не ведемо справи з російськими військовими організаціями", - йдеться у прес-релізі компанії.
IBM також зазначила, що пожертвує певну суму на допомогу українцям.
IBM - один з найбільших у світі виробників та постачальників апаратного та програмного забезпечення, а також ІТ-сервісів та консалтингових послуг.
Компанія виробляє та продає апаратне та програмне забезпечення, послуги (хостинг, консалтинг) у сферах від мейнфреймів до нанотехнологій, а також посідає шосте місце у рейтингу найбільших компаній світу.