Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола представила новий план дій щодо посилення санкцій проти Росії.

Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола пропонує країнам запровадити для громадян Росії "збір на відбудову" України при оформленні туристичних віз.

"Що стосується всіх громадян Росії, то деякі європейські країни, зокрема Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія, вже запровадили заборону на в'їзд за туристичними візами. Інші країни повинні розглянути можливість зробити те ж саме. Інший варіант – додати "збір на відбудову України" до всіх віз, які видаються громадянам Росії, що подорожують до Європи та інших країн санкційної коаліції. Тоді росіяни зможуть обирати: сплатити додатковий збір і поїхати до Риму або не платити його і поїхати у відпустку до Мінська", - йдеться у документі "Плані дій 2.0. Посилення санкцій проти Російської Федерації" від 24 квітня міститься пункт: "Зміни до туристичних віз для громадян Росії".

У повідомленні на сайті глави держави з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака зазначається, що Україна продовжує комунікацію з державами-партнерами, зокрема з країнами Глобального Півдня, щодо посилення санкційного режиму стосовно Росії.

Відео дня

За словами Єрмака, лідери цих країн добре розуміють ситуацію в Україні, а відтак очікування щодо їхньої рішучості доволі великі. Він зауважує, що новий план має бути якомога швидше донесений до світових лідерів і відповідних організацій, які опікуються питанням накладення санкцій. Україна очікує на внесення до наступних санкційних пакетів російських пропагандистів, які підтримують агресію проти України.

Також Єрмак відзначив важливість запровадження санкцій стосовно російських спортсменів, яких країна-агресор використовує як інструмент для пропаганди своєї війни.

Посол Майкл Макфол наголосив, що попри значний обсяг виконаної роботи в контексті санкційної боротьби доволі багато напрацювань ще необхідно реалізувати. Саме на цих напрямах зосередили увагу експерти в процесі підготовки оновленого плану. Запропоновані в документі напрями санкційного тиску дуже конкретні. Ідеться про найболючіші точки російської економіки, на які слід натиснути, щоб знизити потенціал Росії до військових дій. Зокрема, Макфол акцентував важливість подальшого запровадження санкції щодо енергетичного комплексу РФ та оборонної промисловості, обмеження використання фінансових інструментів, питання конфіскації активів Центробанку Росії та їх подальшої передачі Україні, а також інші сфери, відображені в плані дій.

Єрмак підкреслив, що план дій щодо посилення санкцій проти Росії, який міжнародна експертна група представила торік, став основою для запровадження важливих санкцій.

"Документи нашої групи сьогодні лежать на столах усіх світових лідерів і всіх, хто займається санкціями. Я гордий тим, що сьогодні напрацювання нашої групи покладено в основу більш ніж 70% санкцій, які реалізувалися та реалізуються США, ЄС, Великою Британією та іншими країнами", – сказав він.

Візи для громадян РФ - що відомо

У 2022 році Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди зупинили прийом від громадян РФ документи на оформлення туристичних віз.

12 вересня 2022 року набуло чинності рішення Ради ЄС про припинення угоди про спрощений візовий режим з Росією. У зв'язку з цим візовий збір для росіян збільшився з 35 євро до 80 євро, а також збільшився термін оформлення документів. У свою чергу країни Балтії та Польща з 19 вересня закрили в'їзд російським туристам.

17 жовтня стало відомо, що влада Німеччини посилила візові обмеження для громадян РФ. Їм треба надати виписку з банку, що працює в Євросоюзі в якості фінансової гарантії.

Вас також можуть зацікавити новини: