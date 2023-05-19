Зокрема, країни "Великої сімки" будуть продовжувати позбавляти Росію доходів від продажу нафтопродуктів і діамантів.

Сьогодні в Японії стартував триденний саміт G7, де очікується участь президента України Володимира Зеленського. Лідери країн "Великої сімки" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії і Японії) домовились посилювати заходи з обмеження фінансування воєнної машини Російської Федерації, йдеться у спільній заяві лідерів G7, ухваленій перед самітом.

Лідери Групи семи наголосили, що залишаються об'єднаними у застосуванні скоординованих санкцій та інших економічних заходів для підриву здатності Росії продовжувати війну против України.

У "Великій сімці" заявили, що "обмежать доступ Росії до своїх економік" та розширять свої дії для забезпечення обмеження експорту усіх товарів, критично важливих для підтримання агресивної війни Росії. Йдеться про експорт промислового обладнання, інструментів та інших технологій, які Росія використовує для відновлення своєї воєнної машини.

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Також лідери G7 обіцяють запровадити санкції проти тих, хто працює в таких ключових секторах як виробництво, будівництво і транспорт, а також у сфері бізнес-послуг.

"Ми позбавимо Росію технологій G7, промислового обладнання і послуг, які підтримують її воєнну машину", - сказано у заяві.

Також вони обіцяють у подальшому продовжувати унеможливлювати випадки ухилення і обходу санкцій, раніше запроваджених проти Росії, у тому числі будуть карати ті юридичні особи, які транспортують матеріали на фронт.

У Групі семи запевняють, що працюють з третіми країнами, через територію яких заборонені товари, послуги або технології можуть потрапляти в Росію, аби посилити розуміння санкційних обмежень проти РФ.

"Ми повторюємо наш заклик до третіх країн негайно припинити забезпечувати засоби, які підтримують агресію Росії", - сказано у заяві.

Цим країнам доведеться зіштовхнутися з серйозними наслідками, бо така діяльність дорого їм обійдеться.

"Ми посилимо нашу координацію для попередження і реагування на постачання третіми країнами озброєння в Росію, і продовжимо приймати заходи проти суб'єктів з третіх країн, які матеріально підтримують війну Росії", - наголошується у заяві.

Крім того, лідери G7 будуть працювати над тим, аби й надалі обмежувати можливість використання Росією міжнародної фінансової системи для продовження її війни в Україні.

"Ми готові вжити заходів проти тих, хто свідомо підтримує фінансування війни Росії. Ми здійснюємо кроки для ще більшого скорочення можливостей для Росії з обходу наших фінансових заходів, у тому числі шляхом недопущення використання філій російських банків у третіх країнах з метою обходу санкцій", - сказано у заяві.

Також в G7 продовжать скорочувати доходи Росії від експорту енергоносіїв і майбутніх видобувних можливостей та свою залежність від російських енергоносіїв і сировинних товарів. У цьому зв'язку країни Групи семи мають намір спиратися на вже запроваджені заходи, у тому числі на експортні заборони і граничну межу на російську сиру нафту, видобуту в морі, і нафтопродукти.

"Ми також продовжимо зусилля із скорочення російських доходів від металів. Більше того, ми зберігаємо налаштованість підтримувати межу цін на російську нафту і нафтопродукти, і ми посилимо наші зусилля для протидії ухиленню від цих граничних цін, одночасно уникаючи побічних ефектів та підтримуючи глобальне енергопостачання", - йдеться у заяві.

Разом з тим, в G7 заявили, що, з метою скорочення доходів Росії, які вона отримує від експорту діамантів, будуть продовжувати тісну співпрацю з обмеження торгівлі і застосування добутих, оброблених і вироблених діамантів у Росії.

Заборона експорту з Росії - що треба знати

В квітні з'явилася інформація про те, що союзники України, зокрема, США розглядають можливість ввести повну заборону експорту в Росію. Згодом стало відомо що країни "Великої сімки" чинять опір цьому плану. В Японії і ЄС вважають реалізацію такої заборони нездійсненною.

19 травня Bloomberg з посиланням на проект заяви, яку лідери G7 мають ухвалити на саміті в Хіросімі, повідомило, що країни "Великої сімки" відмовилися запроваджувати повну заборону на експорт в Росію, ухваливши в якості альтернативи рішення щодо розширення вже існуючих обмежень на поставки. Зокрема, заява не містить положення про заборону на будь-який експорт, крім ліків, сільгосптоварів та продуктів харчування.

Великобританія напередодні саміту оголосила про введення заборони на імпорт російських алмазів. Прем’єр країни Ріші Сунак висловив думку, що інші країни G7 наслідуватимуть його приклад.

Австралія, лідерів якої було запрошено на саміт, також оголосила про введення нових санкцій щодо Росії. Вони стосуватимуться дочірніх підприємств "Росатому" та найбільшої золотодобувної компанія Росії.

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