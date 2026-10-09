В Осло вручили Нобелівську премію миру: хто позбавив Трампа цієї нагороди

Чи був серед цьогорічних претендентів Дональд Трамп – невідомо, оскільки Нобелівський комітет не розголошує їхній список.

Нобелівську премію миру цього року отримала Наванетхем Піллей з Південно-Африканської Республіки (ПАР).

Вона отримала премію миру за внесок у боротьбу з військовими злочинами та геноцидом, а також за зусилля з утвердження миру та міжнародного права, йдеться в заяві Норвезького Нобелівського інституту.

Наванетхем Піллей – всесвітньо відома південноафриканська суддя та правозахисниця, яка з 2008 по 2014 рік обіймала посаду Верховного комісара ООН з прав людини.

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Чи був серед цьогорічних номінантів президент США Дональд Трамп – невідомо, оскільки Нобелівський комітет не розголошує їхній список.

Як зазначило Бі-бі-сі, цьогоріч на найпрестижнішу нагороду в галузі дипломатії було висунуто 287 осіб та організацій.

Імена номінантів зберігаються в таємниці 50 років, тому ще довго буде невідомо, чи було в цьому списку ім'я Трампа, який уже не перший рік чекає на цю нагороду і відкрито заявляє про це.

Президент США наполягає, що він поклав кінець восьми війнам і найбільше заслуговує на премію. Але в Осло, за даними джерел, американського президента не вважають достойним цієї нагороди через розв'язану ним війну проти Ірану, претензії на Гренландію, жорстку політику щодо мігрантів, а також нападки на ЗМІ.

Трамп і Нобелівська премія миру

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію миру, посилаючись на свої зусилля з врегулювання міжнародних конфліктів. Він також критикував Нобелівський комітет через рішення, які, на його думку, не враховували його внесок у мирні ініціативи.

Минулого року у Білому домі образилися на Нобелівський комітет через те, що Трамп не отримав премію миру. Там звинуватили Нобелівський комітет у тому, що там "ставлять політику вище за мир".

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