Антоніу Гутерреш також назвав ситуацію в секторі Гази "кризою людяності".

Територія сектору Гази щоденно стає "кладовищем" для сотень палестинських дітей, заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він закликав до термінового гуманітарного припинення вогню в Газі.

Як пише Голос Америки, генсек ООН закликав усіх учасників конфлікту поважати міжнародне гуманітарне право, адже жодна зі сторін не має бути вищою за це.

"Шлях попереду чіткий. Гуманітарне припинення вогню. Зараз... Це означає беззастережне звільнення заручників у Газі. Зараз... Я ніколи не відступлю в роботі над їхнім негайним звільненням", - сказав Гутерреш, маючи на увазі 240 людей, яких викрали бойовики ХАМАСу під час атаки на Ізраїль 7 жовтня.

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Очільник ООН також зазначив, що повага до міжнародного гуманітарного права, серед іншого, передбачає захист лікарень, об'єктів ООН, притулків, шкіл у Газі і загалом цивільних осіб, у тому числі не використовувати їх як "живий щит". Також слід збільшити кількість допомоги та постачання палива до Гази.

Гутерреш додав, що "жахіття в Газі" є не просто гуманітарною кризою, а "кризою людяності". Він додав, що відповідальність за припинення страждань несуть не лише сторони конфлікту, а й міжнародна спільнота.

Війна в Ізраїлі 2023 - напад ХАМАС

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня цього року палестинське терористичне угруповання ХАМАС, яке захопило владу в секторі Газа, атакувало Ізраїль. внаслідок цього загинули близько 1400 мирних мешканців, ще понад 200 людей були захоплені в полон.

У відповідь на атаку Ізраїль оголосив про операцію "Залізні мечі" і завдає авіаударів по об'єктах ХАМАСу. ХАМАС же погрожував стратити цивільних заручників у відповідь на удари по Газі. У ЦАХАЛі заявляють, що бойовики ХАМАСу створюють свої бази поблизу або всередині цивільних об'єктів, що призводить до великої кількості жертв серед мирного населення. За даними підконтрольних ХАМАСу органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у секторі Газа.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, що закликає до негайного припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом. Однак, Ізраїль відкинув заклик ООН до припинення вогню в Газі.

Нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що поки ХАМАС не звільнить заручників, у Газі не буде жодних гуманітарних пауз.

6 листопада Міністерство охорони здоров'я Гази, підконтрольне ХАМАСу, повідомило, що кількість загиблих палестинців за час воєнних дій досягла 10000 осіб. Але підвердити ці дані незалежним організацям наразі неможливо.

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