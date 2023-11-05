Заяви міністра спадщини Аміхая Еліяху "не засновані на реальності", говорить прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

Міністр спадщини Ізраїлю Аміхай Еліягу був відсторонений від посади на невизначений термін після того, як він сказав в інтерв'ю, що скидання ядерної бомби на сектор Газа було "однією з можливостей", пише Politico.

"Заяви Еліягу не відповідають дійсності", - підкреслив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

Ізраїль і його збройні сили "діють відповідно до найвищих стандартів міжнародного права, щоб не завдавати шкоди невинним людям", додав прем'єр-міністр.

Відео дня

Член ультранаціоналістичної партії "Оцма Єгудіт" ("Єврейська влада") Еліягу раніше в неділю заявив в радіоінтерв'ю, що, оскільки "в секторі Гази немає некомбатантів", застосування атомної зброї проти палестинського анклаву є "однією з можливостей".

Пізніше Еліягу спробував виправити свою заяву, зазначивши, що "всім розумним людям зрозуміло", що його выдсилка до ядерної зброї була "метафоричною".

Лідер опозиції Яїр Ліпід зажадав негайного відсторонення Еліягу, засуджуючи "шокуючу і божевільну заяву безвідповідального міністра".

Широко поширена думка, що Ізраїль, який має одну з найпотужніших армій на Близькому Сході, володіє ядерною зброєю, хоча він ніколи публічно не проводив ядерні випробування.

Напад ХАМАС на Ізраїль - що відомо

Нагадаємо, уряд Нетаньягу піддався різкій критиці через нездатність ізраїльської розвідки запобігти раптовому нападу палестинського угруповання ХАМАС, в результаті якого 7 жовтня на ізраїльській землі загинуло понад 1400 людей. Ще сотні заручників були перевезені на територію сектора Гази. Уряд також зазнав критики за відсутність підтримки, наданої постраждалим від нападів.

У відповідь уряд Ізраїлю наказав провести "повну блокаду" сектора Гази, обмеживши весь доступ до продовольства, води і палива в палестинському анклаві, який контролюється угрупованням ХАМАС і де проживають 2,3 мільйона людей в останній місяць.

За даними органів охорони здоров'я в Секторі Гази, що знаходяться під контролем ХАМАСу, в результаті операції Ізраїлю проти Гази загинули понад 9400 людей. Ізраїльські удари також нібито призвели до ураження низки невійськових цілей, включаючи сусідні табори біженців та колону швидкої допомоги, яка, за словами Ізраїлю, використовувалася ХАМАС.

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за резолюцію, що закликає до негайного припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом. При цьому, Генасамблея відхилила поправку Канади із засудженням дій ХАМАС. Ізраїль відкинув заклик ООН до припинення вогню в Газі, а голова МЗС країни назвав це рішення "мерзенним".

Вас також можуть зацікавити новини: