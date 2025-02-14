Україна не відмовляється від свого стратегічного курсу вступу до НАТО, - Умєров

Він зауважує, що українська армія вже сьогодні є важливим елементом євроатлантичної безпеки.

Україна не відмовляється від свого стратегічного курсу - ми бачимо своє майбутнє в НАТО. Про це заявив міністр оборони України Рустєм Умєров, повідомляється в Telegram-каналі МОУ.

Міністр зазначив, що перед засіданням Ради Україна-НАТО провів важливу розмову з Генеральним секретарем Альянсу та "великим другом України" Марком Рютте.

"Україна не відмовляється від свого стратегічного курсу - ми бачимо своє майбутнє в НАТО. Це наш безпековий пріоритет, і наша армія вже сьогодні є важливим елементом євроатлантичної безпеки", - наголосив Умєров.

Відео дня

Він додав, що поінформував Рютте про розвиток українського оборонно-промислового комплексу та плани нарощення власних військових можливостей.

"Україна щороку зміцнює свій внесок у боротьбу з російською агресією, але підтримка союзників залишається критично важливою", - підкреслив урядовець.

Також під час зустрічі, повідомив міністр, вони обговорили необхідність посилення оборонних спроможностей НАТО та європейських країн. "Виклики безпеці тільки зростають - маємо відповідати на них консолідовано та проактивно", - зауважив Умєров.

Що передувало

Як повідомлялося, раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гегсет заявив, що вступ України до НАТО і повернення до кордонів 2014 року зараз не в планах.

Водночас очільник Пентагону зауважив, що його слова не означають, що Україна не зможе приєднатися до НАТО в майбутньому.

Вас також можуть зацікавити новини: