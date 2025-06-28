Ті, хто підписав Маніфест, заявляють, що "пошук миру має бути пріоритетом".

Розбіжності всередині Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з питань переозброєння і відносин із Росією досягнуть апогею на майбутньому з'їзді. Про це пише The Financial Times.

Зазначається, що лідер партії та міністр фінансів Ларс Клінгбайль стикається з різкою реакцією з боку старої гвардії партії.

Одним із критиків є 76-річний історик Петер Брандт, який підписав спільну заяву СДПН, у якій критикують плани уряду з переозброєння і пропонують "поступове повернення до розрядки та співпраці з Росією".

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"Ми ще далекі від повернення до стабільного миру і безпеки в Європі", - йдеться в Маніфесті.

Вони пишуть, що хоча зміцнення обороноздатності Німеччини та Європи загалом "необхідне, ці зусилля мають бути вбудовані в стратегію деескалації та поступового зміцнення довіри, а не в нову гонку озброєнь".

Брандт заявив, що Клінгбайль схвалив нове зростання витрат на оборону, "не перевіривши, чи дійсно це позиція більшості членів партії".

"Це проблема. Позиція членів партії не так зрозуміла, як позиція керівництва", - сказав він.

Зазначається, що заколот у партії може створити проблеми для Клінгбайля, який уклав коаліційну угоду з Мерцем після найгірших результатів СДПН на виборах у лютому. Уве Юн, політолог із Трірського університету, сказав:

"Бунтівники не становлять більшості в СДПН, але й не є незначною меншістю. У СДПН існує давня традиція - ті, хто в 1970-х і 1980-х роках прийшов із мирного руху, критикують усе, що має стосунок до армії".

Ті, хто підписав Маніфест, заявляють, що "пошук миру має бути пріоритетом". Ральф Штегнер, який допомагав складати текст, викликав суперечки минулого місяця, коли стало відомо, що у квітні він літав до Азербайджану для зустрічі з російськими офіційними особами, зокрема з колишнім прем'єр-міністром і чиновником, який перебуває під санкціями ЄС.

"Потрібно продовжувати розмовляти з усіма. Саме припущення, що це означає згоду з тим, що говорять інші, або що ти таємний агент третьої сторони - це, звичайно, повна нісенітниця", - сказав він.

За словами одного з членів партії, 58% членів СДПН - це вірні прихильники Брандта, які вступили в партію під його керівництвом, і яким зараз за 60 років.

"Я не поділяю ідею, що Росія збирається напасти на НАТО. Російська армія продемонструвала слабкість у війні в Україні", - сказав він.

Політик додав, що НАТО "зараз перевершує російську армію в конвенційному відношенні, навіть без американців". Він також назвав "ірраціональною" нещодавно прийняту НАТО мету витрачати 5% ВВП на оборону.

Політична ситуація в Німеччині

Напередодні візиту Володимира Зеленського до Берліна канцлер Німеччини Фрідріх Мерц опинився під шквалом критики через заяви про можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Як писало видання Politico, невизначеність у позиції Берліна викликала обурення серед союзників і власної коаліції, що може затьмарити візит українського лідера.

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